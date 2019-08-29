蓬佩奧：“不能對朝鮮的流氓行為視而不見”. August. 29, 2019 07:58. by 全彩恩記者 chan2@donga.com. 美國國務卿邁克·蓬佩奧再次指稱朝鮮為實施“流氓行為（rogue behavior）”的國家，並表示，“我們（美國）對此不能視而不見”。但此次他沒有提及制裁問題，而是發出了希望重啟談判的信號，同時調整了發言的力度。也有分析認為，為了引導旨在重啟美朝首腦會談的兩國工作磋商，蓬佩奧正在致力於安撫朝鮮。 根據美國國務院公布的發言記錄，蓬佩奧27日（當地時間）出席美國退伍軍人會“美洲地區”在印第安納州印第安納波利斯舉辦的活動上，就“美國主義（Americanism）”發表了演講。他說，“美國主義意味著就我們面臨的挑戰課題說出真相”，並指出伊朗、中國和朝鮮是美國的“挑戰課題”。他還表示：“美國現政府沒有像對待在中東負責任的行為者壹樣對待伊朗，壹直批判中國在貿易和國家安全方面的惡劣行為，認識到不能對朝鮮的流氓行為視而不見。”蓬佩奧上個月22日在另壹個退伍軍人大會上發表演講時，也使用了“朝鮮等流氓國家”的措辭。但是在制裁問題上，他沒有對朝鮮進行警告。 當天活動結束後，他在接受該地區媒體NBC WTHR的采訪時，雖然也提到了制裁，但將焦點放在了國際社會的合作上。 蓬佩奧特別表示：“我希望金正恩委員長能將同我的團隊（美國國務院磋商小組）壹起工作的他的團隊投入到（無核化協商）現場”，再次敦促朝鮮重啟工作磋商。他還表示：“特朗普總統之所以如此特殊，是因為他建立了全球聯盟”，“我們成立了不僅僅是美國的制裁，而是國際社會共同進行制裁的（聯合國）安理會，施加了真正的壓力。” 有分析認為，蓬佩奧的這些言論，是考慮到朝鮮外相李勇浩在23日的談話中強烈抨擊自己，稱自己是“美國外交的毒草”，因而調整了語氣的程度。蓬佩奧21日在接受媒體采訪時表示：“如果他（朝鮮國務委員會委員長金正恩）不履行無核化承諾，我們將繼續維持歷史上最嚴厲的制裁。”這壹言論引起了朝鮮的反對。 此外，據“美國之音”28日報道，美國國防部導彈防禦局局長約翰·希爾在最近發表的報告《2019年局長的展望和意圖》中指出，朝鮮、中國、俄羅斯、伊朗是“潛在敵人”，“與俄羅斯相關的團體在原蘇聯時期起就向中國、朝鮮、敘利亞提供進攻型導彈知識和技術，與中國有關的團體也支援了朝鮮和伊朗等國的導彈開發”。報告還表示憂慮稱，“朝鮮在彈道導彈相關銷售方面已經成為許多國家的源泉，現在也正成為嚴重的威脅”。

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