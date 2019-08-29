日本將韓國從“白色清單”除名的當天，文在寅總統前往零部件工廠視察. August. 29, 2019 07:58. by 朴孝睦記者、常駐東京記者 朴亨俊 tree624@donga.com、lovesong@donga.com. 文在寅總統28日表示：“在自由、公正的貿易體制發生動搖，發生出於政治目的的貿易報復之際，韓國經濟只能靠我們自己來守護。”在日本將韓國從“白色清單（出口程序簡化對象國）”除名的第壹天，文在寅總統強調了戰勝日本的意誌。 文在寅當天出席了在蔚山梨花產業園區舉行的“現代摩比斯親環境汽車配件蔚山工廠動工儀式”。他表示：“誰都不能延緩我們邁向新未來的腳步。”他表示：“現在，為了國家經濟，國民和企業正在統壹意見”，“我們需要的是我們自己守護我們經濟的意誌和自信。”現代摩比斯是首家將海外汽車配件工廠轉移到國內的大企業，文在寅造訪摩比斯配件工廠，是在表明應對日本經濟報復的意誌。不過，文在寅當天壹次也沒有提及日本。分析認為，此舉是在克制直接抨擊日本的同時，間接地向日本傳達了進行外交解決的信息。 此前，國務總理李洛淵當天在政府世宗大廈舉行的擴大關系部長會議上表示：“對日本繼續采取不當措施深表遺憾”，“再次敦促日本在不使事態進壹步惡化的同時，為恢復韓日關系而繼續進行對話。” 此外，日本從當天零時起將韓國從戰略品種出口通關程序簡化對象“白色清單”中除名。由此，向韓國出口戰略物資的日本企業每次簽訂合同，都要得到日本經濟產業省的個別許可。非戰略物資中，除了食品和木材以外，有可能被轉用於武器的物品（限制目錄）中，凡是經濟產業相指定的物品，也必須得到個別許可。

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