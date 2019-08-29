獻血200次的空軍少校. August. 29, 2019 07:58. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. “我想為挽救鄰居珍貴的生命盡自己的一份力。”28日，大田儒城區的“獻血之家老隱站中心”。空軍少校安相基(43歲•第106期學士，音譯)躺在簡易床獻血時如是說。安少校當天進行了第200次獻血。獻血後，他和妻子吳允京將此前積攢的120張獻血證捐贈給大韓紅十字會，希望用於治療患者。 他的“生命分享”可以追溯到26年前。1993年，在空軍航空科學高中讀高二時，他偶然登上獻血大巴，第一次獻血，他為自己能為這個世界和鄰居提供小小的幫助而感到欣慰，此後，他一直堅持獻血至今。為了獻血，他不僅戒煙戒酒，還堅持運動。因為他想為挽救他人的生命提供更加健康的血液。到醫院看病或開藥方時，他也會仔細檢查是否會對獻血產生問題。 安少校在1998年和2000年分別從大韓紅十字會那裏獲得了獻血有功者銀章(30次獻血)和獻血有功者金章(50次獻血)。空軍表示，不僅是獻血，安少校還定期支援社會福利設施忠北忠州的“分享之家”和清州的“聖母花村”，進行造血幹細胞(骨髓)捐贈意願登記等，實踐對鄰居的關愛。1995年擔任下士開始服兵役的安少校，2001年報考空軍學士軍官，目前擔任航空武器整備軍官。他說：“獻血這個小小的努力，對挽救他人的生命可能有很大幫助，希望更多的人能到身邊的獻血之家，參與生命分享活動。”

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