好萊塢電影中插入李文世名曲《舊愛》. August. 29, 2019 07:59. by 林熙允記者 imi@donga.com. 韓國歌曲將首次成為美國長篇電影的主題曲。 導演韋恩•王導演(70歲，原名王穎)表示，李文世的歌曲《舊愛》已插入將於下月6日在加拿大多倫多國際電影節上首次上映的電影《再次回家(暫定名Coming Home Again)》。王導演是美籍華人，曾執導過電影《煙》《喜福會》等，是一位名導。 《再次回家》講述的是在美韓裔僑胞家庭的矛盾與和解的故事。原作是旅美小說家李昌來1995年在美國《紐約客》上投稿的同名自傳性隨筆。李昌來獲得海明威獎、筆文學獎，並被提名為諾貝爾文學獎候選人，此次他與王導演共同改編了電影劇本。 在講述韓人僑胞家庭矛盾的劇中，歌曲《舊愛》被用作主要素材。電影講述了主人公昌來(賈斯汀•全，韓國名全智泰)放棄紐約華爾街令人期待的工作，回到舊金山家中照顧身患胃癌的母親(傑姬•鄭，韓國名鄭詩內)所發生的故事。劇中的母親哼著這首歌，回憶的場面裏李文世原曲中的歌詞“別人都不知道我為何落淚”在銀幕上緩緩流淌。這是隱喻家族史的桎梏的重要場面。 王導演認為《舊愛》是推動電影情節發展不可或缺的曲目，因此，他親自給作詞•作曲家已故李榮薰(1960~2008年)的獨生子鄭煥寫了一封信。王導演在信中說，“我也是亞洲人，你的父親(李榮薰)的幾首歌繡出了我人生中的重要瞬間。在電影中夫妻持續的關系中，特別是在迎接突出其來的轉折點時，《舊愛(Old Love)》正是最適合的歌曲。” 王導演還講述了電影《中國匣(Chinese Box)》(1997年)拍攝時在香港街頭聽到的關於《舊愛》的回憶。來自香港的王導演回憶起當時香港回歸中國的微妙時刻在當地的感受、現在已故的斯洛文尼亞攝影導演跟著《舊愛》的旋律演唱等往事。因此他說，這次作品中加入《舊愛》，對於我個人來說，是一件非常特別的事情。 李榮薰的遺屬方面考慮到感人的韓人故事，以及在世界市場廣泛宣傳故人歌曲的肯定性功能，允許了其使用權。王導演計劃在包括韓國在內的亞洲上映時，在電影的結尾處插入《舊愛》原曲全曲。在加拿大多倫多電影節上，他將在這一環節上登載好萊塢音樂家變奏的《舊愛》鋼琴演奏版本。 《再次回家》讓人聯想到王導演的代表作《喜福會》。《喜福會》是1993年由當時全體演員扮演亞洲人的第一部好萊塢大型電影，因此備受關註。以舊金山為背景講述華裔移民第1、2代故事的王導演，此次將人物和背景轉移到了韓裔身上。主人公“昌來”由曾在《暮光之城》系列中擔任配角的韓裔電影導演兼演員賈斯汀•全負責。 該作品還在討論是否參加多倫多世界首映後於10月舉行的釜山國際電影節。另外，王導演還計劃在今年下半年親自來到韓國，與李榮薰的家屬見面。 美國制作公司方面向本報轉達意願稱，“母親教兒子做排骨等韓國料理，影射出溝通等韓國情緒，所以希望在韓國也能上映。希望找韓國方面的發行公司。”

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