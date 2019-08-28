韓國表示“可以重新考慮《軍事情報保護協定》”，日本也應積極回應對柔和的信號. August. 28, 2019 07:27. . 韓國國務總理李洛淵昨天在高級別黨政磋商會上就終止《韓日軍事情報保護協定》的決定表示：“離終止《軍事情報保護協定》還有3個月時間。在此期間，可以尋求解決辦法，讓日本從不正當的措施恢復原狀，我們可以重新考慮終止《軍事情報保護協定》。”這壹表態為通過外交途徑解決兩國之間的問題，重新考慮終止《軍事情報保護協定》打開了可能性。 李洛淵總理是在日本實行將韓國從“白色清單”除名措施的前壹天做出上述發言的。雖然有人會指責說，現在離決定廢除《軍事情報保護協定》才幾天，就說起要出現反復，但可以解釋為，其意圖是要避免韓日關系像迎面駛來的列車壹樣走向沖突路線。這可能會立即影響到日本的應對力度，同時可以走到並能安撫對終止協定表示強烈不滿的美國，又能敦促美國積極介入的效果。 事實上，在決定終止《軍事情報保護協定》的最後階段，被稱為“知日派”的李洛淵總理和外交部長官康京和被排除在外，因此對終止協定的決定顯得驚慌失措。因此，在正常的外交關系下理應進行的正式、非正式的事前說明和通報都並不順暢，這在壹定程度上使暫時平穩的韓日矛盾陷入難以恢復的不信任狀態。因此，以李洛淵總理的發言為契機，可以成為再次進行外交溝通的契機。 當然，不管到哪裏，重新考慮《軍事情報保護協定》都是有條件的，它取決於日本的態度。日本首相安倍晉三仍在重復“將要求韓國遵守國與國之間的承諾”的主張，日本內閣成員也發表強硬言論稱，實施從“白色清單”除名的措施沒有變化。不過，重新考慮《軍事情報保護協定》的表態，至少會成為決定其實施力度的考慮因素，也會影響日本今後的整體應對基調。 韓日之間日益加深的不信任感將很難彌合。必須重新啟動各級外交渠道和幕後窗口，繼續努力尋找外交解決辦法。下個月在紐約召開的聯合國大會和10月份德仁天皇的登基儀式等，都要積極用作打開和解局面的契機。國家層面為克日采取果斷措施固然重要，但為了取得好的結果，展開有多大智慧的外交，完全取決於政府的力量。

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