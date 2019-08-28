孩子的石頭. August. 28, 2019 07:27. by 文學評論家、全北大學教授 . 有壹位年輕的媽媽。那時候她還以為，如果舍不得打，就會毀了孩子。有壹天，當年幼的兒子做出惡作劇的行為時，母親想到了要用鞭子好好教訓兒子壹下。這是第壹次。但是家裏沒有什麽可以用來打孩子的東西。媽媽命令孩子到外面去找壹根棍子來。過了壹會兒，孩子哭著回來了。“找不到棍子。所以，我帶了壹塊石頭，好讓媽媽砸我。”孩子手裏拿著壹塊石頭。看到這些，媽媽讀懂了孩子的心。孩子似乎認為，媽媽如果是要用棍子打自己，那麽拿著石頭也可以打。多麽可怕啊。媽媽心疼得抱起孩子哭了。從那以後，那位媽媽把石頭放在廚房的架子上當作教訓。 瑞典童話作家阿斯特裏德·林德格倫以《我的名字是長襪子皮皮》的童話而聞名於我們。這是作家在1978年法蘭克福獲得德國圖書協會頒發的和平獎時講的故事。林德格倫說，世界上任何地方都找不到真正的和平，現在到了反省用暴力引領人類的是什麽的時候了。同時，她還呼籲孩子們實踐和平要從不行使暴力開始。 也許是被她的話所感動，瑞典在第二年即1979年從法律上禁止了體罰。這在全世界是第壹次。不是所有人都這麽做的。給林德格倫頒發和平獎的德國，直到2000年底才禁止體罰。 雖然取消體罰並不能消除世上所有的暴力，但她所說的“從對待孩子們的姿態開始非暴力”，仍然給人以很大的震動。“如果能把壹塊石頭放在廚房的架子上，提醒我們自己和孩子們絕對不能使用暴力，那就好了。”這是壹個美麗的提議。

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