巴黎聖日耳曼隊能否如願以償留住內馬爾. August. 28, 2019 07:26. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 法國職業足球甲級聯賽豪門球隊巴黎聖日耳曼(PSG)的攻擊力出現了很大的漏洞。因為在第3輪比賽上受傷的球隊的主炮基利安•姆巴佩(21歲)和埃丁森•卡瓦尼(32歲)的傷勢並不輕。因此，有預測稱，原本打算出售招牌前鋒內馬爾(27歲•照片)的PSG的方針也將不可避免地發生變化。 姆巴佩和卡瓦尼在26日進行的與圖盧茲隊的主場比賽中，分別在下半場第17分鐘和上半場第10分鐘受傷被換下場。PSG27日表示，根據診斷結果，姆巴佩左大腿的腿筋拉傷了，卡瓦尼則是臀部受傷。兩名選手被診斷出至少1個月不能參加比賽。上賽季，姆巴佩在聯賽中出場29次，攻入33球(聯賽進球數排名第一)；卡瓦尼則出場21次，攻入18球，是球隊的主要得分手。上賽季法甲聯賽球隊總進球(105分)的近一半由兩名球員負責。 隨著出現意想不到的變數，球隊內外“不能讓內馬爾轉會”的呼聲也越來越高。內馬爾去年參加了17場聯賽，打進15球，在缺少兩名球員的情況下，內馬爾是不可或缺的得分來源。“球員無法完全融入球隊”，一直推進放人計劃的球隊現在也不得不聽一直主張不能讓內馬爾轉會的主教練托馬斯•圖赫爾的話了。圖赫爾曾數次聲稱：“姆巴佩和內馬爾一起踢球是最好的選擇。”英國媒體《鏡報》預測說，如果姆巴佩和卡瓦尼遲遲不歸隊，那麽希望轉會的內馬爾的情況可能會發生變化。

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