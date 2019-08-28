要不要品嘗一下“世界上最甜美的芭蕾”？. August. 28, 2019 07:27. by 金起允記者 pep@donga.com. “你看過充滿烤面包、黃油味道的‘甜蜜芭蕾’嗎？請大家期待頂級舞蹈演員的童話芭蕾。” 2017年以《死亡與女人》為開端，擔任《三重奏巴赫》《阿達吉奧，弗洛倫斯的回憶》編舞的金世妍(40歲)今年帶著甜蜜的家庭童話《韓塞爾與葛雷特》來到韓國。金世妍曾擔任環球芭蕾舞團首席舞蹈演員，之後在波士頓芭蕾舞團、瑞士蘇黎世芭蕾舞團、荷蘭國立芭蕾舞團、西班牙國立舞蹈團以“Primera Figura”(比首席舞蹈演員等級更高的頂級舞蹈演員)的身份活動。她表示“舞臺上最美的舞蹈演員”，並介紹了在此次作品中選拔的WISE芭蕾舞團首席舞蹈演員李賢貞(27歲)。 13日在首爾麻浦藝術中心見到的兩人的緣分可以追溯到2年前作為同僚舞蹈演員登上舞臺的時候。兩人在《吉賽爾》中雙雙出演主角“吉賽爾”。 “一構思新作就馬上想到了在舞臺上發光的‘吉賽爾’賢貞。她是一個知道在觀眾面前該做什麽的舞蹈演員。”(金世妍) “老師本身就是‘吉賽爾’，作為編舞者，也要求像刀一樣的完美。偶爾也會像‘答案已經確定，你只要回答就行了’一樣，要求一定水平以上的動作(笑)。”(李賢貞) 與麻浦文化財團•WISE芭蕾舞團合作的《韓塞爾與葛雷特》講述了引誘孩子們進入森林的魔女和與之相對應的兩兄妹的故事，以同名歌劇故事為基礎。該劇忠實地遵循童話的結構，演繹出感人的親情故事。以古典芭蕾為基礎，填滿舞臺的群舞和主要人物的演技是一大看點。直到最近還在西班牙學習舞臺表演的金世妍的判斷力發揮得淋漓盡致。 “為了制造童話中的象征空間‘餅幹屋’，舞臺上撒了泥土，還散發著面包和黃油的味道。有意無意地把觀眾吸引到作品中。舞蹈雖然呈現逐漸減少舞臺裝置的趨勢，但其他體裁則積極利用嗅覺表演。”(金世妍) 服裝和照明也是她特別關註的要素。利用多彩的色彩感，“會給人一種看圖冊的感覺”。2年前在《吉賽爾》彩排中看到金世妍準備服裝的褶皺、照明角度等細節的李賢貞透露說，“想到‘到底是專業的，在這些細節方面也如此用心’，感到很驚訝。”金世妍還公開了堅守的小貼士，“說實話，照明和服裝占舞蹈實力的30%”。 見面期間，兩人口中出現最多的單詞是“專業性”。“一定要揪出並改正不確定的部分，這樣心裏才會痛快”的完美主義性格也很相似。因為往返於西班牙和韓國之間，金世妍說“沒有足夠的時間和團員們一起跳舞”，李賢貞說“反正舞蹈是和自己的戰鬥，直到自己滿意為止”。 不知道滿足感的職業舞臺演員們的目標非常明確。“將制作像《胡桃夾子》一樣受到所有年齡層喜愛的家庭芭蕾舞劇。”(金世妍•李賢貞) 演出將於9月20日、21日在首爾麻浦藝術中心藝術大廳舉行。票價3萬~5萬韓元，48個月以上可以觀看。

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