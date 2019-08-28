“麻醉鎮痛藥”瓊森公司面臨6900億韓元賠償金炸彈. August. 28, 2019 07:26. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 據《華盛頓郵報》等媒體26日報道，美國法院已經認定制藥公司對導致全美每年4.76萬人(以2017年為準)死亡的“麻醉鎮痛藥(narcotic analgesic)”鴉片類藥物(Opioid)中毒事件負有責任。鴉片類藥物是源自鴉片或合成的強力麻醉成分，包括嗎啡、芬太尼等。 俄克拉荷馬州克利夫蘭郡地方法院當天做出如下判決，銷售鴉片類藥物系列鎮痛藥和原料的瓊森公司須向俄克拉荷馬州政府支付5.72億美元(約6938億韓元)中毒相關賠償金。 在美國，從20世紀90年代後期開始，只要有醫生的處方，就可以購買鴉片類藥物，並引發了嚴重的中毒問題。2017年10月，唐納德•特朗普總統將鴉片類藥物中毒指定為國家公共衛生危機，並表示將以相當於“傳染病”的事態進行應對。自1999年以後，因麻醉鎮痛藥而死亡的人數達40萬人以上，美國政府每年用於治療鴉片類藥物中毒的醫療費達785億美元(約95萬億韓元)。

한국어