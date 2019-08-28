日本按計劃從28日起把韓國從“白色國家”中除名. August. 28, 2019 07:26. by 常駐東京記者 金範錫 bsism@donga.com. 日本政府表示，將按原計劃從28日起實行把韓國從“白色清單（出口程序簡化對象國）”除名的實施令修正案。日本政府在本月2日的內閣會議（國務會議）上批準了將韓國從出口優惠國A集團（白色清單）轉移到B集團的修訂案，並於7日通過官方公報予以公布。 在實行該修正案的前壹天即27日，日本內閣成員壹致發表強硬言論稱，實施修訂案壹事沒有變化。日本經濟產業相世耕弘成在當天的例行記者會上表示：“這是為了適當實施出口管理而進行的運用再研究，並不是想對韓日關系產生影響。將嚴格實施（這壹措施）。”他同時反復強調，這不是“禁運措施”。 特別是針對李洛淵總理“如果日本從不正當措施恢復原狀，韓國可以重新考慮廢除《韓日軍事情報保護協定》”的發言，他回答稱，“（出口限制及從白色清單除名等）日本的出口管理與軍事情報相關的政府間協定，不是壹回事”，事實上表明了拒絕之意。 日本外相河野太郎在回答外國記者關於廢除《軍事情報保護協定》影響韓日關系的提問時表示：“韓日間最重要的問題，是1965年《韓日請求權協定》”，“如果韓國希望重新書寫歷史，就必須明白，重寫歷史是不會發生的。”日本官房長官菅義偉也表示：“包括廢除《軍事情報保護協定》在內，韓國方面不斷做出不正當和不合理的舉動”，“我們將以壹貫的立場要求韓國做出明智的應對。” 日本首相安倍晉三27日在法國比亞裏茨閉幕的七國集團（G7）峰會結束後舉行的記者招待會上也強調了這壹部分，並表示：“很遺憾，韓國還在繼續采取有損國家間信賴關系的措施，因此將要求（韓國）遵守國與國之間的承諾。” 專家認為，隨著韓國采取強硬措施，日本政府也不會改變對韓國的強硬態度。《讀賣新聞》23日至25日以1067人為對象進行電話問卷調查的結果顯示，65%的人對日本政府將韓國從“白色清單”除名的應對方式表示“支持”。《產經新聞》27日還刊登了內容為《韓國的異常行動需要罰點球，應該討論制裁”的挑釁性社論。

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