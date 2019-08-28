美國：“對獨島演習心感憂慮”. August. 28, 2019 07:26. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國對韓國決定終止《韓日軍事情報保護協定》表示失望和不滿，現在又對韓國的獨島防禦演習表示擔憂。 美國特朗普政府高層人士26日（當地時間）就韓日矛盾談到韓國實施名為“東海領土守護演習”的獨島防禦演習，並表示，“從演習的時間和規模來看，無助於解決韓日矛盾”。這名官員壹方面表示，“美國對‘利揚庫爾巖（美國對獨島的稱呼）之類的主權及領土爭端問題，不持特定立場”，同時又稱，“從眼下的韓日矛盾需要解決的觀點來看，美國對這壹演習表示擔憂。”這壹表態似乎是對以決定終止《韓日軍事情報保護協定》為契機使韓日兩國矛盾惡化的動向反應敏感。 美國國務院也就《東亞日報》的相關提問表示，“考慮到最近的韓日矛盾，在利揚庫爾巖上舉行的軍事演習，無論其時間、所傳達的信息還是擴大的規模，在解決問題上都不是建設性的。”國務院在以發言人名義進行的評論中明確表示，“（領土）主權問題是韓國和日本應該和平解決的問題”，但可以看出，針對與韓國相關的各種懸案，美國選擇了與過去不同的強硬方法。發言人還表示：“希望韓國和日本能夠為解決矛盾進行真摯的討論。”此次演習於26日和27日進行，在決定終止《軍事情報保護協定》三天後舉行，也是歷來演習中規模最大的壹次。

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