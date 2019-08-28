現代起亞推出汽車內置式電動踏板車. August. 28, 2019 07:26. by 金道炯 dodo@donga.com. “停車後，我會乘著它去往最後的目的地。” 現代•起亞汽車27日公開了汽車內置式電動踏板車(照片)。這是負責移動的開始到結束負責的所謂“總移動性(Total Mobility)解決方案”的一環。現代•起亞汽車當天表示，正在研究從2021年上市的新車開始，將可以在下車後使用的該電動踏板作為選擇裝置進行搭載的方案。 車上裝載的電動踏板車利用運行過程中產生的電力自動充電。搭載鋰離子電池，一次充電可行駛約20公裏。預計最高時速將限制在20公裏/小時。該車采用三段折疊式設計，尺寸較小，重量為7.7公斤，是目前在售的同類產品中最輕的一款。 電動踏板車是“最後一英裏(Last Mile)”中使用的個人型移動工具之一，意指汽車無法到達的到最後的目的地的區間。在全球汽車業界，利用最後一英裏區間的競爭已經全面展開。在美國福特公司在區間投入機器人進行配送的過程中，日本豐田公司展示了利用無人駕駛汽車的服務。 全球咨詢企業麥肯錫咨詢公司預測，在美國和歐洲、中國，共享最後一公裏移動性市場到2030年將擴大到5000億美元(約605萬億韓元)。韓國國內最後一公裏移動性市場也將於2022年達到6000億韓元規模。

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