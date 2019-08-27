只要有聽眾，薩爾茨堡慶典就會繼續進行. August. 27, 2019 07:33. . “讓熱那亞再次偉大”，一條推特畫面投射在橫長50米舞臺一半以上的半透明布上。“把權力還給市民”“讓平民永恒”……無數推特留言最終以“西蒙萬歲！”結束。 20日，在威爾第歌劇《西蒙•博卡內格拉》拉開帷幕的奧地利薩爾茨堡慶典大劇場，這段沈重的悲劇的序言上只有低音男歌手的聲音。導演安德烈亞斯•克裏根布爾克將這一“枯燥乏味”序言的背景從14世紀搬至現代。拿著手機的選舉活動家們穿梭在舞臺上，通過社交網絡服務(SNS)制造輿論，選出總督的過程立馬連上，無聊感不知不覺就消失了。 歌劇不只被政治象征所埋沒。舞臺將格裏馬爾迪的宅邸和西蒙的宮殿分成兩半，形成了協調。飾演西蒙的男中音歌手盧卡•薩爾西和忠實地扮演阿梅利亞一角的瑪麗娜•萊貝卡，時隔25年再次以父親和女兒的身份相逢的場面，展現出了極致的人情味。 指揮家瓦列裏•蓋爾吉耶夫在中央安排了低音弦樂器，展現了壓倒性的低音。 相反，登上“Felsenreitschule”演出舞臺的莫紮特歌劇《伊多梅紐斯Idomeneo》卻成為了爭論的焦點。問題在於導演的過度介入。就像兩年前的《蒂托的慈悲》一樣，期待成功的導演彼得•塞拉斯在19日的演出中遭到了噓聲。他將氣候變化投射到“伊多梅紐斯”的海洋中，但一下子將難民、世代矛盾等話題拋在腦後，顯得散漫。在音樂方面也下手，刪除了大部分的“Recitativo secco(臺詞)”，三幕的原作被編輯成兩部分。但是，特奧多爾-庫倫齊斯的專利—動感指揮讓人投入其中。 鋼琴家毛利西奧•波利尼的獨奏音樂會也成為話題。他是1973年在薩爾茨堡慶典上出道並舉辦60場音樂會的常客。18日，記者在慶典大劇院見到了這位77歲的大師，他看上去連走路都很困難，但當他平靜地傳遞貝多芬第32號鋼琴奏鳴曲《阿裏埃塔Arietta》的樂章時，觀眾席上連呼吸都停止了。 我們國家的演奏者也會站上薩爾茨堡慶典的舞臺。25日，貝斯延光哲作為柏林愛樂樂團的貝多芬第9號交響曲獨唱者出道。17日，在維也納愛樂樂團“Requiem”演出後見到的慶典藝術導演馬庫斯•辛特霍伊澤表示：“明年100周年時，邀請了鋼琴家趙成珍，也一定會讓人聽到長笛演奏者崔娜京的CD。” 22日，以演唱會為主的瑞士盧塞恩音樂節達到了高潮。替代由於健康原因未能與巴伐利亞廣播交響樂團合作的馬裏斯•揚松斯，在薩爾茨堡慶典上指揮的雅尼克•內澤塞根還首次亮相盧塞恩音樂節。萊昂尼達斯•卡巴科斯傾情演繹貝多芬小提琴協奏曲，全新推出了與定音鼓進行二重奏的華彩樂段。肖斯塔科維奇C小調第4號交響曲通過盧塞恩音樂節管弦樂團的完美合奏熠熠生輝。 “參與是一種藝術”。這是今年迎來第99屆的薩爾茨堡慶典首次向遊客發出邀請。參與就是享受慶典的聽眾。因為這些聽眾的存在，世界頂級的夏日慶典門票銷售一空。 薩爾茨堡•盧塞恩 劉赫俊 音樂評論員•Clarahouse代表

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