不要讓我的兒子當统兵之帅. August. 27, 2019 07:33. by 李恩澤 nabi@donga.com. 戰國末期，秦國正盛時期。趙國阻止秦國東進。趙國的將帥是名將廉頗。撇開將軍的智謀，在軍隊的水平上，秦國占有絕對優勢。如果在野戰中與這樣的軍隊發生沖突或展開攻勢，將沒有勝算。廉頗采取防守壹貫的策略，秦國未能突破防守而陷入苦戰。但隨著廉頗的出色表現，自信心得到提升，在趙國內部萌生了不滿。看透了這個氣氛的秦朝傳出了旨在分裂趙國內部的傳聞。說秦國非常害怕的事情，是趙國把名將趙奢的兒子趙括任命為司令。最終，趙國國王罷免了廉頗，任命趙括為司令。 趙奢是趙國名將。也許是愛慕父親的名聲，趙括從小就認真閱讀兵書。據傳，有壹天他與父親討論兵法，趙奢也未能反駁兒子的意見。有了這樣的評價，趙國孝成王立即將廉頗解職，任命趙括為司令。於是，趙括的母親上疏說，“不能任命趙括為统兵之帅”。決定性的原因是，趙奢生前曾說過：“我兒子談論戰爭太簡單了。不能讓他當统兵之帅。” 趙括盲目進攻，最終趙軍全軍覆沒，自己戰死。這場失利使趙國首都邯鄲被圍困，瀕臨滅亡，由於楚國和魏國援軍趕到，趙國才得以幸免於亡國。但趙國遭受了無法東山再起的打擊，只不過是拖延了滅亡的時間。斷定“我是正義，對方是罪惡”的人。相信通過壹兩種政策可以立即改變世界的人大都是簡單看世界的人。即便如此，趙國也有良心的父母，他們知道有這樣的問題後，上疏說，盡管是自己的孩子，也不能任命他為统兵之帅。我們的社會裏，到處是那些對子女、對外形、對自己人信任有加的人，真是要命。

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