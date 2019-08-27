特朗普稱“韓美軍演沒有必要”，淪為“花錢買來的同盟”？. August. 27, 2019 07:33. . 美國總統特朗普25日在七國集團（G7）峰會上會見日本首相安倍晉三時表示：“朝鮮國務委員會委員長金正恩對戰爭演習（韓美聯合軍演）非常生氣。我也認為這沒有必要。”他還說這“完全是在浪費金錢”。盡管這次演習的規模和方式都有所調整，但他重申“沒有必要”。 特朗普念叨錢也不是壹天兩天了。特朗普總統壹直強烈批評盟國的“安保免費搭車”，甚至在與金正恩的首腦會談上也表示“演習真的很花錢”“想撤走駐韓美軍”。雖然他把基於共同利益的同盟看成是單方面施惠的看法令人啼笑皆非，但特朗普總統卻把朝美對話和韓國防禦費用合在壹起計算。如果朝美談判進展順利，我們就該擔心聯合軍演的永久停止和駐韓美軍的撤離了。 再加上韓國政府決定終止《韓日軍事情報保護協定》，特朗普總統的賬單目錄中很有可能增加新的項目。因為韓國不顧美國的反對，切斷了韓美日安保合作的連接鏈，所以給了美國索要補償費用的名分。特朗普政府已經提交了50億美元（約6萬億韓元）的賬單，其中包括美軍駐紮費用、聯合演習和戰略資產展開、霍爾木茲海峽防禦、南中國海自由航行費用等。 駐韓美軍、聯合軍演、聯合司令部等韓美同盟的三個軸心正在動搖。美國總統公然談論要撤走駐韓美軍，聯合軍演實際上早已成為紙上談兵。聯合司令部的戰時作戰指揮權壹旦被移交，就會被改編成韓國軍隊靠前、美軍靠後的局面。雖然朝鮮接連進行導彈挑釁增大了威脅，但韓國政府只致力於重啟對話，表現出贊同特朗普總統快速計算金錢的姿態。 青瓦臺表示，廢除“軍事情報保護協定”反而會成為“韓美同盟升級”的契機，主張加強韓國安保力量。但在這種自強也有相當部分有賴於美國產武器的情況下，傳出了韓美之間已就通過購買大量武器來間接負擔費用達成協議的說法。這樣下去，我們擔心會成為花錢買來的同盟、遇到危機先討價還價的同盟。

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