LPGA加拿大女子公開賽落幕，高真榮“72洞無柏忌”奪賽季第4冠. August. 27, 2019 07:32. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. “LPGA大勢”高真榮(24歲•海特真露)以72洞無柏忌(No Bogey)的完美計分卡成績奪得冠軍。 26日，在加拿大安大略省奧羅拉的麥格納高爾夫俱樂部(72桿)舉行了美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽加拿大女子公開賽(總獎金225萬美元•約27億韓元)決賽輪第4輪比賽。抓到8個小鳥球的世界排名第1位的高真榮在4天內沒有吞下一個柏忌，以26個小鳥球，低於標準桿26桿的262桿，領先第2位尼克萊•拉爾森(26歲•丹麥)5桿，迎來一場大勝。 72洞無柏忌冠軍是自2015年朴仁妃(31歲)在HSBC匯豐銀行女子冠軍賽上創下的記錄後，4年來的首次。外電將比賽稱為“無瑕疵的表演(Flawless Performance)”，高真榮本人也發表感想稱“這是我本人覺得非常了不起的一周”。高真榮在此次比賽中使用了印有專職球童大衛•布魯克(英格蘭)贈送的太極旗的計分簿錢包，吸引了人們的視線。 自英國女子公開賽第3輪2號洞吞下柏忌後，高真榮已經連續106洞沒有吞下柏忌，她的冠軍成績為262桿。這也是她個人72洞最少桿數及該比賽最少桿數冠軍記錄。 當天的亮點是9號洞(5桿)的保帕成功。用3號木桿打出的第2桿進入到球道後邊的長草中，在宣布“不可打的球(罰1桿)”後的第4桿打到距離洞口1.2米的地方，以4桿上果嶺一推保帕延續了無柏忌行程。之後，高真榮在10號、11號洞連續抓下小鳥球，將領先優勢擴大到6桿，徹底殺死了比賽懸念。 至此，在本賽季LPGA選手中取得最多勝利4勝(總共6勝)的高珍英還有望獲得主要冠軍頭銜4冠王。高真榮在剩下的3個部門獎金(261.8631萬美元•約32億韓元)、賽季平均桿數(68.81桿)、年度最佳球員(237分)中均處於領先地位。 如果高真榮在剩下的8場比賽中再獲得1場勝利，她將成為繼2015年的朴仁妃和高寶璟(新西蘭)、2016年的阿瑞雅•珠塔努甘(泰國)之後，時隔3年再次成為賽季5冠王的主人公。 如果獲得很有希望獲獎的年度最佳球員頭銜，那麽高真榮將成為繼南希•洛佩茲(1979年)、貝斯•丹尼爾(1980年•以上美國)、安妮卡•索倫斯坦(1995年•瑞典)、高寶璟(2015年)之後，歷史上第五個在獲得新人王的第二年成為年度最佳球員的選手。她能否超越獎金王的頭銜，繼2007年的羅蕾娜•奧查婭(墨西哥)之後，賽季獎金首次突破300萬美元也備受關註。 另外，朴城炫和許美貞排在並列第20位(低於標準桿11桿)，新人王有力競爭者李晶恩排在並列第31位(低於標準桿9桿)。

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