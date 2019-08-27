廢除“軍事情報保護協定”的後風暴愈演愈烈，美國將以防衛費向韓國施壓. August. 27, 2019 07:32. by 韓相俊記者、常駐華盛頓記者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 文在寅總統決定廢除《韓日軍事情報保護協定》的後暴風正大肆刮向韓美同盟。朝鮮發動挑釁企圖尋找因“軍事情報保護協定”的廢除給韓美日三角同盟帶來的裂痕，以此為信號彈，連美國總統特朗普也對韓美聯合軍演表示不滿，稱“完全是在浪費金錢”。越來越多的人擔心，如果特朗普政府認為廢除“軍事情報保護協定”導致美國在東北亞安保費用的增加，不僅會減少韓美軍演，還會在明年的駐韓美軍防衛費分攤額談判中猛烈敲打韓國。 特朗普總統25日（當地時間）在七國集團（G7）峰會舉辦地法國舉行的美日首腦會談前，通過開場白就韓美聯合軍演表示：“我認為這沒有必要”，“我認為這完全是在浪費金錢（a total waste of money）。”對於支撐韓美安保同盟的根基———韓美聯合軍演，特朗普露骨地表示不滿，並提出了費用問題。美國國務院發言人摩根·奧爾特格斯也通過推特就廢除“軍事情報保護協定”表示：“我們深感失望和憂慮”，“這將使韓國防禦變得更加困難，增加對美軍的危險。”這意味著，隨著韓美日同盟因廢除“軍事情報保護協定”而發生動搖，美國為東北亞區域安全而必須花費的費用必然會進壹步增加。 韓美外交界壹致認為，青瓦臺在廢除“軍事情報保護協定”後從華盛頓收到的第壹張賬單將是防衛費分攤額。韓美通過3月份的磋商，就今年分攤額比去年遞增8.2%、增加到1.0389萬億韓元達成了協議。但是在最近接連訪韓的白宮國家安全事務助理約翰·博爾頓和美國國防部長馬克·埃斯珀的施壓後，又加上廢除“軍事情報保護協定”，大部分分析人士認為美國會要求較高的上調率。再加上特朗普總統對韓美聯合軍演持否定態度，每年12月份舉行的“警戒王牌”韓美聯合空中演習很有可能繼去年之後今年也不會舉行。 青瓦臺裏越來越多的人表示，為了最大限度地減少廢除“軍事情報保護協定”對韓美同盟產生的影響，“需要盡快進行韓美首腦間通話”。與此同時，青瓦臺正在考慮不提高防衛費分攤額，而是與美國就大規模武器采購舉行磋商的方法。

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