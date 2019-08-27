“蓋樂世S10效果”顯現，三星電子日本智能手機市場份額創6年新高. August. 27, 2019 07:32. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星電子第二季度在日本智能手機市場創下了6年來的最高占有率(9.8%)。 26日，據市場調查企業Strategy Analytics(SA)透露，三星電子第二季度在日本市場出貨了約60萬臺智能手機。以9.8%的占有率排在蘋果(50.8%)之後，高居第二位。這比去年同期(8.8%)上升了1個百分點，是自2013年中期以後最高的市場占有率。 三星電子截至2013年中期在日本市場的占有率一直保持在10%以上，但從2014年(5.6%)開始經歷下滑，到2016年(3.4%)跌至谷底。但是從去年(6.4%)開始，三星電子以高端機型為中心開始反彈，今年第二季度接近10%。智能手機業界相關人士表示：“蓋樂世S10等最近上市的機型在日本獲得了很好的反響，正在逐漸找回名聲。” 在日本市場上，排名第三的夏普(7.2%)和第四位的索尼(7.0%)等日本企業緊隨三星電子之後。中國華為的市場占有率與去年同期(5.9%)相比出現大幅下降，僅以3.3%位居第5位。業內人士表示：“華為繼美國之後，在日本也遭遇低迷。通過中低檔商品很難與對手競爭。” 今後三星電子計劃以蓋樂世Note10等高端機型為中心進軍日本市場。今年3月，三星電子在東京開設了全球蓋樂世宣傳館中規模最大的“蓋樂世原宿店(GALAXY Harajuku)”。7月，為紀念2020年東京奧運會，三星還推出了蓋樂世S10奧運特別版。財界相關人士表示：“日本將在2020年東京奧運會之前正式擴大第五代(5G)網絡事業，這將對蓋樂世系列的銷售票房產生積極影響。”

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