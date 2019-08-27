安倍擴大美國農產品進口. August. 27, 2019 07:33. by 常駐華盛頓記者 李正恩、常駐東京記者 朴亨俊 lightee@donga.com、lovesong@donga.com. “中國不進口的美國玉米，日本來買。” 日本國營電視臺日本廣播協會（NHK）26日以上述標題報道說：“日本企業決定從美國購買約250萬噸玉米。與日美貿易談判無關，屬於另行購買。”受中美貿易糾紛影響，中國沒有購買美國產玉米，日本代為購買，此舉引發了“傾囊相助”的爭議。 美國總統特朗普25日（當地時間）在七國集團（G7）峰會舉辦地法國比亞裏茨結束美日首腦會談後，在共同記者會上表示：“就與日本的貿易談判達成了原則性協議”，“安倍首相決定購買美國的全部玉米。規模達數十億美元，對農民來說是巨大的。”他說：“由於中國沒有按照所作（購買美國農產品的）承諾行事，我們的玉米留在全國各地”，並吹捧說，“我感謝安倍首相和日本人民。我們是夢幻般的朋友。” 接過發言的安倍首相明確表示：“（購買美國產玉米）將在民間領域進行。”對此，特朗普總統雖然多少有些尷尬，但還是堅持說：“日本的民間企業非常聽政府的話”，“雖然與我國不太壹樣，但是對公共領域有著巨大的尊敬。” 美日首腦在此次首腦會談上就從4月開始進行的貿易談判的大框架達成了協議。兩國首腦將於下月在美國紐約舉行的聯合國大會上正式簽署貿易協定。協議的核心是日本擴大美國農產品市場，同時美國削減對日本工業產品的關稅。 但是，日本方面主張的降低汽車關稅問題，決定繼續進行討論，因此沒有被列入協議。《東京新聞》26日就日本達成不利協議的背景報道說，“特朗普總統把談判達成壹致的時間推遲到7月參議院選舉之後，安倍對他的這種做法欠了‘人情賬’。” 當天的美日首腦會談在上午進行了約53分鐘，下午3時左右舉行了第二次會談，罕見地舉行了兩次。尤其是，由於日本記者沒有接到關於第二次會談的通知，所以大部分記者未能參加聯合記者會。 另壹方面，日本保守媒體則側重於突出韓日關系的矛盾。《產經新聞》當天報道說：“特朗普總統24日就安全保障問題進行討論後，對安倍首相說，‘韓國的態度很過份。不明智。他們被金正恩看不起’。”特朗普總統還表示：“金正日說不能信任文在寅總統。”右翼傾向的《讀賣新聞》報道說：“在24日的晚宴上，特朗普總統說文在寅總統是‘不可信的人物’。”對此，韓國外交相關人士斷然否認稱，“這是毫無根據的話”。

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