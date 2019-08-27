“人體像風景，風景像人體”. August. 27, 2019 07:32. by 田承勳 raphy@donga.com. 旅法西洋畫家韓弘洙(61歲，音譯)從24日開始在京畿光州市榮恩美術館(音)舉辦了個人展《山深邃的樣子_嶺(Haut-fond)》。 進入展示場的瞬間，深山的山谷風景就展現在人的面前。然而，一個個看似靈妙的山谷，卻讓人意識到，其實人身上的每一個部分，都是無數重疊的。在這裏可以看到作者獨特的藝術世界，即“人體像風景，風景像人體”，既透明又夢幻。 2015年，他與來自中國的世界級雕塑家王度(63歲)一起在法國巴黎舉辦了聯合國教科文組織成立70周年紀念展《第三現實》。2015年在聯合國教科文組織展出的韓作家的作品《祈願的背面》，既富有色情色彩，又體現了對神聖人類身體的構圖和省察，得到法國畫壇的關註。 韓作家在畫人體或畫自然風景時，經常會用柔軟的毛筆薄薄地塗上30層以上的油畫顏料的方式展開作業。由於反復重復塗漆，界線變得模糊，參觀者會想象出另一種超越最初形象的雙重含義。 他解釋說：“比起被描繪本身，我更追求通過春天將它感性轉移到其他世界。東方和西方、永恒和現在、理想和現實、超越和世俗的兩義性是我的藝術世界。” 韓作家入住榮恩美術館創作工作室，像寫日記一樣，每天畫一幅自畫像。他用木炭、彩色鉛筆、墨汁等畫的100幅自畫像作品將在此次展會上亮相。他自1992年前往法國擔任街頭肖像畫家以來，近30年來一直從事人體素描、自畫像繪制工作。今年在韓作家的故鄉海南舉行的《母親、大海、母海地》展示會、在首爾仁寺洞奧美藝術空間舉行的《風景畫》展上也展示了他描繪自然和人體的各種繪畫作品。 他說：“就像太陽升起和落山一樣，我們像日記一樣觀察和記錄著自畫像，在某個時刻，我能感覺到自己也像大自然一樣在發生變化。”在31日下午2時的開場派對上，將上演用肢體語言表現人體繪畫的Marionette(牽線木偶)活動、音樂劇演員樸惠美和跨界男高音柳河那參與的表演將亮相。該展覽將持續到9月22日。

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