朝鮮趁韓美日“軍事情報保護協定”混亂局面發動挑釁，金正恩笑了. August. 26, 2019 07:25. . 朝鮮24日上午發射了兩枚短程發射體。這是今年以來的第九次挑釁。朝鮮媒體昨天報道說，在國務委員會委員長金正恩的指導下，朝鮮成功試射了“超大型火箭炮”。韓國政府對此表示“強烈憂慮”，軍方則與朝鮮的挑釁毫不相關，從昨天起開始了為期兩天的陸、海、空軍和海警參加的歷屆最大規模的“守護東海領土演習”。 朝鮮發動挑釁，是在韓美聯合指揮所演習結束後的第四天，也是韓國政府向日本通報決定結束《韓日軍事情報保護協定》的第二天。特朗普總統早就表示“壹旦聯合軍演結束後將停止挑釁，工作磋商將會開始”，青瓦臺直到不久前還壹直預測朝鮮和美國會盡快重啟工作磋商，但這種期待落空了。金正恩3年前甚至提到了潛射彈道導彈的“水中發射試驗成功”，暗示了發動更大挑釁的可能性。 特別是，此次挑釁的意圖非常明顯，是想助長圍繞廢除“軍事情報保護協定”的韓日矛盾、韓美同盟的分裂乃至東北亞安全格局的混亂。韓美日三國安全合作因廢除“軍事情報保護協定”而斷開鏈條的情況下，朝鮮認為這是擴充核武器與導彈能力、提高今後朝美談判身價的絕好機會。 韓美日三國對此次挑釁表現出了各不相同的應對方式，暴露出朝鮮的計謀已然得逞。與以往不同，日本比韓國提前26分鐘公布。雖然沒有具體信息，但似乎是為了炫耀單方面收集情報的能力。此後，韓國和日本的發表在發射時間和射程上存在差異，暴露出了缺乏合作所造成的漏洞。韓國政府此次也表明了“強烈憂慮”，敦促朝鮮“停止發射”，特朗普對此不以為然，稱“從未限制過短程導彈”。日本則聲稱，“明顯違反了聯合國決議”。 青瓦臺表示，“日本提供的情報沒有壹件是有意義的”，急於強調廢除“軍事情報保護協定”的正當性。壹位相關人士甚至還表示：“在我們延長協定的情況下，日本有可能單方面撕毀協定，那樣的話，我們就會成為‘傻瓜’。”也就是說，韓國是因為擔心日本突然廢除協定而采取了先發制人的措施，這足以證明韓日之間的不信任到了何等程度。如果昨天開始的東海演習也是出於這種考慮，韓日關系似乎到了不可能恢復的狀態。 這種韓日間外交失蹤事態，將隨同28日日本實行把韓國踢出“白色清單”，在今後的各個領域加深對立。很難指望像今年初發生的巡邏機威脅飛行和雷達照射等韓日軍事矛盾不會演變成沖突。在朝鮮核武器、導彈威脅這壹當前東北亞最大懸案面前，不能對韓日矛盾和韓美裂痕坐視不理。即使為時嫌晚，也應該積極展開恢復陷入危機的韓日、韓美關系的外交。只想讓金正恩獨自偷著樂嗎？

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