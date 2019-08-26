就像金妍兒和防彈少年團是奇跡壹樣，三星和現代也是奇跡. August. 26, 2019 07:26. by 河任淑記者 artemes@donga.com. 6月底，記者有機會采訪了歐洲最大的通信公司德國德意誌電信公司的總裁蒂姆·懷特格斯。從2015年起，該公司每兩年召集公司50多名管理人員舉行為期壹周的全球研討會，第壹年是在美國加利福尼亞州的斯坦福大學，2017年在以色列，今年在首爾舉行。 當記者問他“為什麽偏偏是首爾？”時，他是這樣回答的。“韓國是壹個善於變化的國家。看到這個國家在三四十年後徹底改變，我認識到，沒有什麽是不可能的。集中精神努力工作，追求完美主義的人才，使之成為可能。我想在韓國獲得靈感。”回國前，他與SKT和三星電子管理層會面，討論了5G（第五代）移動通信商用化的相關合作。 與海外經營者見面時，他們經常會對韓國的成就、韓國人的可能性表示稱贊和羨慕。這不僅是因為“漢江奇跡”所象征的增長速度，也因為韓國企業目前的成就仍在得到承認。懷特格斯與SKT建立密切關系的契機是2016年的移動世界大會。在相鄰的SKT展位上，他看到了人工智能服務、地圖系統、寵物服務等自己想要實現的所有服務，感到十分高興，就去拜訪經營團隊，結下了不解之緣。 只有約5000萬人口的大韓民國，位居世界第壹的領域多種多樣。今年第二季度，以銷售額為準，在全世界銷售的每10臺電視機中，就有5臺是三星電子、LG電子的品牌。壹度令韓國企業羨慕的日本索尼電視，在世界市場的占有率僅為8.8%。在衣物烘幹機、洗衣機、無線清掃機等生活家電方面，LG電子上半年的銷售額超過美國惠而浦，居世界首位。三星電子在生活家電領域連續13個季度席卷美國市場。眾所周知的智能手機、DRAM半導體更是令人瞠目結舌。現代汽車集團的勞恩斯、現代、起亞3個品牌，在美國著名市場調查企業JD Power的“2019新車質量調查”中包攬了前三名。不僅僅是制造業。通信公司今年在世界上首次實現了5G服務商用化，仁川機場在國際機場協會的機場服務評價中，連續11年位居榜首。 但是，對於取得如此成果的韓國企業，海外的評價和我們內部的評價從某壹瞬間開始出現了背離。如果能在世界市場馳騁縱橫，在韓國也理應成為具有巨大市場支配力的大企業，但在韓國的氛圍裏，大企業的存在本身似乎是壹個大錯誤。如果對企業感到自豪，就會被認為是落後於時代。從部分政治圈傳出的，將韓國原材料、零部件產業未得到培育的責任推給大企業的聲音中可以看出，在不少人看來，系統問題也是大企業的過錯。正因如此，某大企業內部甚至出現了認真思考“我們為什麽被討厭”的情況。 韓國的大企業不能像藝人和體育明星壹樣，也成為值得驕傲的對象嗎？“花滑女王”金妍兒在壹直被以為是歐美運動的花樣滑冰中，以美麗而堅毅的節目贏得金牌時，被稱為“BTS”的防彈少年團今年在Billboard音樂大獎上獲得大獎時，我們在歡呼時無需煩惱。因為把金妍兒、BTS與我視為壹體，形成了熱愛關系。 在貧瘠的環境中創造奇跡的這壹點上，金妍兒、BTS和三星、現代沒有區別。我們的代表選手已是壹流。而且國家的自尊感在成員都是壹流時也會隨之上升。

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