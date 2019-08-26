在法國、在德國…黃義助和權昶勛，令人高興的進球消息. August. 26, 2019 07:25. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 上半場第11分鐘，法甲聯賽波爾多隊展開反擊，黃義助(27歲•波爾多)向對方陣營全力奔跑了約60米。黃義助在對方大禁區附近接住了波爾多塞繆爾•卡盧的40米長傳。他把皮球卸下來後向右側帶球，隨後利用一記右腳勁射破門。“光義助”黃義助憑借爆發性的速度和充滿靈感的射門等一展身手，攻入了自己在法國舞臺上的首粒進球。 25日，黃義助在法國第戎的加斯通吉拉爾球場舉行的2019~2020賽季法甲聯賽第三輪客場比賽中攻入制勝一球，幫助球隊以2比0獲勝。開賽以來，波爾多隊1平1負尚未取勝，憑借黃義助的出色發揮，波爾多隊斬獲了本賽季的首場勝利。 黃義助上賽季效力於日本職業足球聯賽大阪鋼巴隊，上月轉會到波爾多隊，在法甲聯賽開賽後3場比賽後終於嘗到了進球的滋味。法甲聯賽在其官方網站上寫道：“之前得分炮一直沈默，面對批評的黃義助恢復了銳利。這是一個(對球迷的期待)失去的時間得到補償的進球。”當天作為前鋒首發出場的黃義助在上場71分鐘後被替換下場。下半場第26分鐘，他被替換下場，波爾多客場球迷為他鼓掌歡呼。黃義助的經紀人說：“本場比賽之前黃義助沒有得分，壓力很大，這次進球讓他減輕了壓力。此前，黃義助一直在酒店裏訓練，這次比賽前，他到波爾多市區租了一間有遊泳池和花園的房子。一個穩定的環境，也似乎成了好結果的背景。” 上賽季效力於法甲第戎隊，本賽季穿上德甲聯賽弗賴堡隊隊服的權昶勛(25歲)當天也攻入了自己在德國賽場上的首粒進球。 在與帕德博恩的客場比賽中，在球隊以2比1領先的下半場第40分鐘，權昶勛替換上場，5分鐘後，他接到隊友盧卡斯•許勒在禁區右側的地滾傳球，左腳將球送入球網，幫助球隊徹底鎖定勝局。賽季開始前因小腿受傷等原因，似乎在首發競爭中掉隊的權昶勛在自己的德甲首秀比賽中給人留下了深刻的印象，從而點燃了主力競爭的戰火。 黃義助和權昶勛兩人得分炮的啟動，對於即將參加2022卡塔爾世界杯亞洲區第2輪預選賽的韓國國家足球隊來說也是好消息。黃義助是韓國隊最前方的主力射手，被稱為“左腳達人”的權昶勛則是能夠勝任進攻型中場和邊前衛的多面手球員。參加與格魯吉亞的友誼賽(9月5日)、與土庫曼斯坦的第2輪預選賽第1場比賽(9月10日)的國家代表隊名單將於26日公布。

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