SOUL EV在歐洲戰勝德國和日本電動汽車. August. 26, 2019 07:25. by 金道炯 dodo@donga.com. 起亞汽車從5月開始銷售的新型“SOUL EV”(照片)在小型電動汽車評價中超過了寶馬(BMW)和日產(尼桑)的電動汽車，榮登榜首。 25日，據起亞汽車透露，德國汽車專門雜誌《Auto Zeitung》在最近一期中，對在歐洲銷售的小型電動汽車SOUL EV和寶馬的i3s、日產的leaf e+進行了比較。在該評價中，SOUL EV獲得了2989分(滿分5000分)，輕松超越了BMW i3s(2894分)、日產Leaf e+(2870分)。據悉，《Auto Zeitung》與《Auto Bild》、《Auto Motor und Sport》一起是德國國內信賴度很高的三大汽車專業雜誌。 SOUL EV在△車身△行駛時的舒適感△行駛性能△動力總成△環保•油耗等5個部門的測試中，在除了行駛性能之外的4個部門均占據了第一位。《Auto Zeitung》評價稱，“SOUL EV在車內空間和行駛時的舒適感非常出色，提供充分續航距離的動力部分給人了留下深刻印象，是‘最現代、最完美的電動汽車’。” SOUL EV在車身評價中，在後座開放感、負載容量等方面獲得了最高分。在行駛時的舒適感方面，SOUL EV在座椅舒適性、減震器、互助系統和人體工程學設計方面都獲得了最高分。 與此同時，在最高速度、變速箱、噪音•振動、制動距離、質量保證等方面也獲得了很高的評價。 今年3月，起亞汽車在日內瓦車展上首次在歐洲推出新型SOUL EV，並從5月開始正式銷售。SOUL EV配備了64kwh的高容量、高電壓電池，一次充電最多可行駛452公裏，達到歐洲標準。 SOUL EV自2014年首次進軍歐洲市場以來，被選為“2015挪威年度車型”等，2016年、2017年和2018年分別售出3286輛、3405輛和4229輛，不斷鞏固其在歐洲電動汽車市場的地位。起亞汽車相關人士表示：“此次評價表明，起亞汽車的電動汽車技術已經達到了巔峰水平。今後將繼續推出多種環保車型，創造可持續發展的未來。”

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