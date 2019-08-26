74%的業主認為“今年最低工資處於較高水平”. August. 26, 2019 07:25. by 柳聖烈 ryu@donga.com. 據一項調查顯示，韓國國內10名業主中有7人認為今年最低工資(時薪8350韓元)處於較高水平。這是2010年開始相關調查以來的最高值。 據最低工資委員會25日公布的《關於最低工資適用效果的實態調查》顯示，46.5%的業主回答今年的最低工資“非常高”，27.9%的業主表示“稍高”。兩者加起來的“高水平”比率為74.4%。 這是最低工資委員會2010年開始調查以來的最高比率。2018年最低工資(時薪7530韓元)比前一年上漲16.4%，回答“高水平”的比率為68.8%。 最低工資委員會每年都要調查最低工資效果情況，在最低工資審議結束後公開報告書。以2554家不足300人的企業為對象進行問卷調查的此次報告書是延世大學經濟學教授崔江植(音譯)及其帶領研究組於今年6月制定的，並被用於決定明年的最低工資(時薪8590韓元)。 接受調查的23.2%的業主對今年的最低工資表示“一般”，回答“稍低”的占1.8%，回答“非常低”的占0.6%。也就是說，每100名業主中，只有2名左右認為今年的最低工資是“低水平”。 從企業規模來看，在回答“非常高”的比率方面，沒有1名商用工人的公司(不雇用商用工人，只雇傭臨時工)占50.7%，1~4人占46.8%，5~9人占45.7%，10∼29人占40.7%，30∼99人占40.3%等，企業規模越小，越表示最低工資水平過高。這可以解釋為，越是小型企業，對最低工資上漲的負擔就越大。 研究組對5191名勞動者提出了同樣的問題，結果顯示，回答今年最低工資為“低水平”的比率為12.4%。回答“一般”的占53.7%，回答“高水平”的占33.9%。在直接享受提高最低工資標準優惠的職工中，認為今年最低工資標準偏高的人也多於認為最低工資偏低的人。

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