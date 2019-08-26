在決定廢除《韓日軍事情報保護協定》3天後，韓國軍方在獨島舉行“保衛領土演習”. August. 26, 2019 07:25. by 孫孝周記者、常駐日本記者 朴亨俊 hjson@donga.com、lovesong@donga.com. 韓國軍方在決定廢除《韓日軍事情報保護協定》三日之後，以最大規模舉行了日本壹直以來強烈反對的獨島防禦演習，還破例公開了演習的照片和視頻。 海軍在25日表示：“為了進壹步鞏固守護獨島等東海領土主權的決心，把演習的名稱命名為‘守護東海領土演習。”演習將持續至26日。海軍和海警等為了應對日本極右翼勢力入侵獨島，從1996年起每年分上半年和下半年舉行壹次“獨島防禦演習”。軍方在今年上半年推遲了演習，這壹次首次更改演習名稱，並把包括獨島在內的整個東海作為演習區域。 尤其是，此次演習有史以來首次在演習中投入海軍艦艇中戰鬥力最強的宙斯盾艦和陸軍特種部隊，是有史以來規模最大的壹次演習。通常會投入7、8艘海軍和海警艦艇，但此次大幅增加到了10多艘。據悉，投入獨島的海軍陸戰隊兵力也增加到了平時演習的2、3倍。軍方相關人士表示：“與往年相比，兵力和戰鬥力都投入了2倍以上。” 日本外務省在當天發表的名為《抗議韓國軍隊在竹島（獨島的日本名稱）舉行軍事演習》的資料中表示：“竹島是明確的日本固有領土。無法接受韓國軍隊的演習，感到極其遺憾。”對此，青瓦臺發言人高旻廷在當天的新聞發布會上表示：“這次演習是為維護我們的領土和主權而對所有勢力的演習。”

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