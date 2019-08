在韓日關系惡化的情況下仍決定在日本舉行粉絲見面會的BTS. August. 26, 2019 07:26. by 林熙允記者 imi@donga.com. 韓國男子偶像組合防彈少年團將於11、12月在日本舉行粉絲見面會。 防彈少年團將於11月23日、24日和12月14日、15日分別在千葉ZOZO海洋體育場和大阪京瓷巨蛋體育場等舉行4次活動,與粉絲們見面。據悉,每場可容納3萬多人。 在韓日關系陷入僵局的情況下,這一消息傳開後,網上粉絲們議論紛紛。在推特上,以“這個時局展開日本活動好像不太適合”“在輻射下請保護成員們”為宗旨的“#日本粉絲見面會_取消”的帖子接連不斷。另一方則認為“日本活動也有必要,是吸引日元,所以沒關系”。 預計,韓國歌手在日本的演出和活動暫時不會受到影響。上個月防彈少年團的體育場之旅、本月初SMTOWN演唱會盛況空前。TWICE計劃10月在日本7個城市舉行體育場巡演、Black Pink計劃12月舉行巨蛋巡演。 另外,防彈少年團在美國和英國享受了雙重喜事。 23日(當地時間),美國唱片產業協會(RIAA)通過官方網站宣布防彈少年團的專輯《MAP OF THE SOUL:PERSONA》獲得了金唱片認證。這是他們自去年11月憑借《LOVE YOURSELF結Answer》獲得韓國歌手首張金唱片認證後第二次獲獎。該協會根據專輯銷量,進行黃唱片(50萬以上)、白金唱片(100萬以上)、多白金唱片(200萬以上)、鉆石唱片(1000萬以上)認證。專輯部門認證包括數字和實物專輯銷量、數字下載、音頻及視頻流媒體等各方面的統計。 英國MTV24日表示,防彈少年團被選為“2019 MTV最火的夏日超級明星(2019 MTV Hottest Summer Superstar)”。 從2013年開始,MTV每年夏季都通過在線投票進行評選。2017年由Lady Gaga、2018年由塞琳娜•戈麥斯獲得。防彈少年團4月憑借《MAP OF THE SOUL:PERSONA》專輯登上了英國專輯排行榜的榜首位置。

한국어