韓國稱“征得理解”與美國稱“並未如此”……半調子黨破壞協定，同盟外交只有空架子. August. 24, 2019 08:00. . 美國國務卿邁克·蓬佩奧昨天就文在寅政府關於終止《韓日軍事情報保護協定》的決定表示“失望”。在韓國政府做出決定的第二天，美國國務院和國防部分別發表評論，表示“強烈憂慮和失望”。美國國防部還修改了起初“鼓勵韓日兩國為消除分歧而合作”的首次評論，提高了批評力度。美國國務院和國防部用如此強硬的語調公開反駁同盟國的決定，這是史無前例的。 青瓦臺稱美方理解韓國政府的這壹決定，但美方立即予以否認，稱“從未得到過我們的理解”。雖然沒有確認韓美兩國究竟通過什麼渠道進行了什麼內容的溝通，但同盟間的溝通不足和不和諧音已經表面化。韓國政府聲稱的“美國理解”的根據是什麼，是不是只向美國進行了非正式通報就誇大其詞稱得到了美方的理解，是不是任意解釋了美國的立場，要查明其經緯，如果存在混淆事實的情況，就應該追究責任。 當然，文在寅政府決定廢除《韓日軍事情報保護協定》，其目的並非終止協定本身，而是為了應對日本單方面的經濟報復措施，提高韓國的協商能力。根據規定，在協定期滿前90天通知，明天是最終期限，但實際協定終止日期是今年11月22日。在此之前，並沒有有關是否可以撤回終止協定意向的明確規定，因此基於兩國如何解釋，廢除協定的決定可能會被推翻。 《韓日軍事情報保護協定》壹直發揮著韓美日三角安保合作重要紐帶的作用。這就是美國壹直要求韓國政府維持協定的原因。如果韓美之間對廢除協定的隔閡不能消除，對韓美同盟產生的負面影響令人擔憂。韓國軍方表示，即使協定終止，也可以用現有的韓美日情報共享約定（TISA）來防止情報空白。但是，在宣布中斷與日本交換軍事情報的情況下，認為可以在韓美日約定的層面交換情報的主張，似乎缺乏說服力。更何況，由於該約定沒有國際法的約束力，而且必須壹壹經過美國，所以很難代替《韓日軍事情報保護協定》。最終，如果很難得到日本通過偵察衛星獲得的情報資產，那麼對情報空白的擔憂就會增大。 韓國外交部昨天下午向日本轉交了包括終止《韓日軍事情報保護協定》決定的正式信函。如果是這樣，日本很有可能在28日按計劃實施將韓國從“白色清單”除名的措施。韓日兩國應避免發生極端對峙。韓國政府應盡量減少對韓美同盟產生的負面影響，傾註外交努力阻止韓日關系的破裂。

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