理查德-柯蒂斯《About Time》之感悟. August. 24, 2019 08:00. . 總有一天想拍一部關於時間旅行的電影。每當創意出現的時候，我就會自吹自擂。幾年下來，終於湊齊了夠寫一部小長片的分量，當我準備拿起筆正式寫的時候，偏偏就在那個時候，我遇到了這部電影《時空戀旅人(About Time)》。 住在英國西南部最下面的海岸邊的蒂姆•雷克(多姆納爾•格裏森飾演)在21歲那年從父親那裏聽到了巨大的秘密。只遺傳給家族男人的時間旅行能力。雖然不能走向未來，但可以回到過去的時間，在壁櫥裏握緊拳頭，閉上雙眼就能到達自己希望去的地方，這種令人難以置信的說法得到確認後，蒂姆想利用這種能力輕松賺錢。父親則耐心地勸他。爺爺雖然是富翁，但卻是沒有朋友的不幸的人，叔叔最終也浪費了人生。所以父親囑咐他深思熟慮後再使用。蒂姆沒有按照父親的忠告，為了錢和出人頭地他使用了該能力。另外，如果回到過去並修正情況的話，受其影響，經歷現在的變化後會更加慎重。與一見鐘情的女孩相戀結婚，不知不覺間，蒂姆成了兩個孩子的爸爸，父親通過遺囑告訴替他自己掌握的幸福秘訣。過平凡的一天。然後，再那樣過一天。因為緊張和擔心，第一天就感受到了之前沒有見過的世界的美麗。 印象最深的場面是，正如父親的遺言所說的那樣，反復過昨日生活的蒂姆再次經歷讓他感到辛苦的事情，但這次他從容地微笑著接受每一個瞬間。他的微笑使他見到的所有人都露出微笑。作為時間旅行能力的受益者，蒂姆得到的最大收獲是幸福生活不需要時間旅行這一事實。蒂姆領悟到，與其改變過去，不如將現在的狀況交給自己，以感恩的心享受生活才是幸福的，最終他不再進行時間旅行。就像時間旅行一樣，珍惜和享受每時每刻就足夠了。 以前寫的時間旅行筆記現在不知道被仍在了在哪裏。因為放棄了這個劇本。我知道，即使成為奶奶，我的腦海中也不會產生比在這部影片中講述的主題更好的想法。即便如此，也並不遺憾。看《時空戀旅人》是我人生的幸運。累的時候想一想。如果我重活今天呢？是不是沈溺於迫在眉睫的事情之中，錯過現在寶貴的東西呢？ 因為給我的作業而苦苦掙紮的今天是第二次生活的今天。因為是反復的，所以不必緊張或擔心。所以今天該是享受世界之美的時候了。我決定這樣想。

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