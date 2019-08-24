凱利發射的金廣鉉的ML夢想. August. 24, 2019 07:59. by 李憲宰 uni@donga.com. 24日上午11點10分，在主場道奇體育場面對紐約洋基隊挑戰個人賽季第13勝的“韓國怪物”柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)將穿上與平時稍有不同的衣服。這不是英文姓氏“RYU”而是印有韓文“柳賢鎮”的制服。 從當天開始到26日為止的3天時間裏，美國職業棒球大聯盟(MLB)選手們可以將自己定下的名字或綽號印在隊服上。這是美國職棒大聯盟事務局和球員工會共同策劃的“球員周末(Player's Weekend)”的一環。選手們的運動服和裝備將全部拍賣，收益金將用於青少年棒球發展基金。 今年30支球隊的750名選手中，在隊服上使用韓文的選手只有柳賢振一人。柳賢振在2017年和2018年使用了自己的英文綽號“MONSTER”。這是柳賢振自KBO聯賽韓華隊效力時期的2012年以後時隔7年再次穿上印有韓文的隊服。 從某種角度看，這是一種自信的表現。柳賢振是KBO聯賽出身，在美國職業棒球大聯盟中最成功的選手。今年他的戰績為12勝3負、平均責任失分1.64，非常驚人。朴贊浩和金炳鉉(以上退役)雖然在美國職棒大聯盟中作為高水平投手活躍在球場上，但他們都是在美國開始職業生涯的。得克薩斯隊的外野手秋信守也是通過二流職業聯賽(美職棒小聯盟)成為頂級聯賽選手的。 除了柳賢振之外，還有通過KBO聯賽成為美國職棒大聯盟主力的選手。主人公是密爾沃基隊的內野手埃裏克•森姆斯(33歲)和亞利桑那隊的投手梅裏爾•凱利(31歲)。 經過短暫的頂級聯賽生活後，在競爭中落敗的森姆斯2014年加盟NC隊，重新成為“怪物擊球手”。在2015年創下47個本壘打-40盜壘的珍貴記錄等，他在KBO聯賽3個賽季中擊球率為0.349，並射下了124個本壘打。2017年與密爾沃基簽約後重返美國職棒大聯盟的森姆斯在當年擊出31個本壘打，作為頂級聯賽選手也取得了成功。雖然去年暫時止步，但在本賽季以17個本壘打和OPS(出壘率+長打力)0.847的成績重新復活。在18日與華盛頓隊的比賽中，他在延長賽第14局中擊出了決勝2分本壘打，在機會出現時展現出了強大實力。有評價稱，與正面決勝負相比，KBO聯賽的投手們更具誘惑擊球手的傾向，通過與KBO聯賽投手們的“心理戰”，實力有了很大的提高。 去年SK韓國大賽冠軍的一等功臣凱利可以說是KBO聯賽培養出來的選手。 沒有美職棒大聯盟經驗的凱利在2015年進入SK隊，在4個賽季中熟悉了多個球種，完善了控球能力。上賽季結束後，他與亞利桑那響隊簽訂了最高4年1450萬美元(約176億韓元)的合同，並在今年賽季擔任先發投手。在19日與舊金山巨人隊的比賽中，凱利取得了賽季第9勝(12負)。 隨著KBO聯賽出身，在美國職棒大聯盟取得成功的選手陸續出現，美職棒大聯盟各球隊定期派遣球探對KBO球員進行考察。最近，今年取得19勝的鬥山隊的林德布蘭和SK隊的左手尖子投手金廣鉉(15勝3負、平均責任失分2.34)等受到了美職棒大聯盟球探的關註。金廣鉉計劃明年賽季後第二次獲得自由簽約選手(FA)資格，期待能敲開美職棒大聯盟的大門。 去年與美國職棒大聯盟的超級經紀人斯科特•波拉斯簽約的NC隊的核心擊球手羅成範(30歲)，也是進軍美國職棒大聯盟的候選人。如果正常消化了今年的比賽，那麼通過入劄協議(Posting system)可以進軍美國，但是隨著賽季初膝蓋受傷，挑戰美國職棒大聯盟的時間將有所推遲。

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