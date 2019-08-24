前駐韓美軍司令：“讓70年韓美同盟陷入危險”. August. 24, 2019 08:00. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. “《韓日軍事情報保護協定》的終止，不僅打破了直接的信息共享渠道，還導致了破壞韓美日三角信息共享合作這壹正三角形的壹面的結果。” 前駐韓美軍司令文森特·布魯克斯22日（當地時間）在韓國政府宣布協定終止後表示：“做出這樣的決定是不幸的。”他在接受《東亞日報》電話采訪時擔心地說：“如果均衡的韓美日安保合作的壹個軸心崩潰，只能共享部分信息，就無法看到綜合的整體藍圖。” 布魯克斯是2016年當時作為駐韓美軍司令官關註協定簽訂過程的駐韓美軍最高層人士。他表示，“只有維持協定，才能非常迅速有效地分享敏感的軍事情報”，指出了速度將出現問題。他特別提到俄羅斯和中國不久前侵犯韓國領空的事件，表示“今後很難有效應對這些問題”。 布魯克斯認為：“這壹決定很可能與原先的意圖不同，被美國和日本雙方都錯誤地接受。”也就是說，日本可能會誤解為“從兩國的合作中完全抽身”，而美國則可能會誤解為“韓國使在東北亞構築的同盟結構陷入危險之中”。 對於韓國終止協定的背景，他回答道：“看起來是為了把美國拉到韓日紛爭中，以提高對日本的杠桿效果。” 布魯克斯表示：“韓國決定終止協定，為東北亞的和平與繁榮構建了70多年的同盟結構面臨危險。坦率地說，非常失望”，“這並不單純是協定本身的問題，我認為問題是韓國認為韓日關系繼續惡化也沒有什麼大不了的。”他還說：“這將使中國和俄羅斯感到高興，而日本和美國將陷入混亂。” 布魯克斯當天強烈敦促，“協定還沒有到最終完結的節點，所以現在要重新更新”。但是，隨著韓國外交部23日向日本發出正式信函後，最後的建議成了“空中的回音”。

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