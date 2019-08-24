美國：“對文在寅政府廢除韓日軍事情報保護協定深表憂慮和失望”. August. 24, 2019 08:00. by 文炳基記者、常駐華盛頓記者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 對於文在寅總統決定廢除《韓日軍事情報保護協定》，美國特朗普政府表示：“文在寅政府對延長與日本的軍事情報保護協定持保留態度，美國對此表示強烈憂慮和失望。”對於青瓦臺前壹天宣布廢棄協定時表示“美國也理解韓國政府的決定”，美國表示，“這不是事實”，表達了不滿。特朗普政府沒有使用韓國政府壹詞而是“文在寅政府”這壹反常的措詞，不僅直接反駁了青瓦臺的解釋，而且流露出對這壹決定的強烈不滿，韓美同盟在廢除《韓日情報保護協定》僅壹天後就陷入了巨大的風暴之中。 美國國務卿邁克·蓬佩奧22日（當地時間）表示：“看到韓國對情報保護協定作出的決定，我感到非常失望。”正在加拿大訪問的蓬佩奧表示：“今天早上與韓國方面外交部長官（康京和）進行了對話”，“期待（韓日）兩國能夠啟動令兩國關系正確地回到（此前）正確位置（exactly the right）的工作。” 美國國務院也發表聲明稱：“這壹決定反映了文在寅政府對我們在東北亞面臨的嚴重安全挑戰的嚴重誤解。”國防部僅聲明就發表了兩次，表示：“對文在寅政府表示強烈的憂慮和失望。美國堅信，韓美相互防衛和安保關系應該持續完整。” 據悉，當天上午，美國國防部長馬克·埃斯珀在與韓國國防部長官鄭景鬥的通話中，也表明了對韓美日安全合作的憂慮。盡管韓國政府在廢除協定後動員了韓美間國家安全保障會議、外交部長官及國防部長官等渠道進行了說明，但特朗普政府仍然公開表示了強烈的不滿。 特別是對於青瓦臺在宣布廢除協定的過程中說明稱“美國也表示理解”，特朗普政府高層負責人表示，“美國從未對這個問題表示過理解。韓國的解釋接近於‘通報（inform）’”，作出了激烈的反應。 青瓦臺國家安保室第二次長金鉉宗在23日的新聞發布會上自告奮勇地說：“與美國進行了密切溝通和磋商，說明了我們的立場”，“結果沒有如美國的願，這是理所當然的。”他接著還表示：“這是可以使韓美同盟關系更上壹層樓的契機”，“不依賴日本，將進壹步加強韓國獨自收集、解讀、分析情報的能力和國防能力。”

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