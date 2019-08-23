國內團隊成功研發出讀能懂人的想法，幫助治療腦疾病的超小型“Brain芯片”. August. 23, 2019 09:39. by 曹承漢=東亞科學記者 shinjsh@donga.com. 韓國國內研究團隊開發出了讀懂人的想法，治療腦疾病的多功能腦植牙芯片。如果技術再提高一點，相信有語言障礙的人只要一想，也可以把文字傳給對方，也有望為患腦疾病的患者打開治療之路。 韓國科學技術研究院(KIST)責任研究員趙一柱及其研究團隊22日表示，研究組成功開發出了能讀懂大腦信號，同時刺激神經細胞的超小型Brain芯片。在大腦插上電極，讀懂大腦發出的信號，讀懂人的意圖，或者反過來對大腦產生刺激，治療大腦疾病的技術雖然都存在，但沒有同時體現兩者的技術。 研究組開發出了裝有4個比頭發更細的40微米(μm•100萬分之1米)厚度的探針的Brain芯片。每個探針都植入了8個電極，可以讀懂大腦的電信號，還可以進行電刺激。探針像熒光燈一樣發光，像註射針一樣產生藥物。與之前開發的Brain芯片相比，厚度僅為五分之一，因此在植入時最大程度地減少了腦組織的損傷。 研究組在負責老鼠記憶的大腦中的海馬部位插入芯片，以神經細胞為單位精密測定了大腦的信號。利用光和藥物刺激調節記憶的大腦部位海馬的腦細胞，成功調節了神經細胞的連接性。 趙責任研究員解釋說：“大腦疾病是腦電路中斷或反向本應互不連接的腦電路連接起來出現的。利用芯片分析大腦狀態，在連接腦電路斷裂的地方時，會帶來提高連接性的刺激；在錯誤連接的地方則會減少刺激。”該研究有望適用於今後人類大腦和電腦之間的接口系統和腦疾病治療機器。

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