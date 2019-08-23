青瓦臺民政室對“未成年論文調查”的可疑的職務監察. August. 23, 2019 09:40. by 全聖喆 dawn@donga.com. 在法務部長官候選人曹國擔任總統民政首席秘書期間，青瓦臺對教育部“夾雜未成年人論文共同作者”的調查進行了職務監察，這讓人難以釋懷。對於民政首席室從去年底起到今年初進行職務監察，傳喚教育部調查負責人詢問論文調查方式等問題，青瓦臺表示，“無法具體確認民政首席室的調查”，態度非常謹慎。但是從曹國的女兒論文作弊的疑惑來看，很容易讓人懷疑是時任首席秘書曹國對教育部的調查反應敏感。 對於這篇論文，連日來出現了新的質疑。在檀國大學研究課題管理系統登記的相關論文的研究參與者名單中，曹國的女兒是“檀國大學醫學研究所”所屬的“博士”。通常由研究負責人制定的這份名單上，記載了曹國女兒造假的身份。這可以成為名單制定者知道將高中生身份的曹國的女兒登載為論文第壹作者存在問題的證據。 檀國大學醫學研究所在撰寫該論文時，從韓國研究財團（前韓國學術振興財團）獲得了理工領域基礎研究新晉教授支援事業預算2500萬韓元左右。也就是說，為幫助年輕科學家進行研究的國家預算被用在了曹國的女兒為高考積累虛假經歷上。而且，曹國的女兒在研究所實習的時間，是檀國大學醫學院研究組的研究期結束壹個月之後，這足以讓人懷疑她僅僅是在研究成果上掛名而已。 繼檀國大學召開研究倫理委員會後，大韓醫生協會開始討論懲戒相關論文的責任作者問題，這表明學界和醫療界也深刻地認識到了這壹事件的嚴重性。如果因為學校和相關機關的調查而感到不足，就應該借助調查當局的力量徹底查明真相。 曹國昨天在上班路上表示，“當時制度就是這樣，法律上沒有問題”，雖然是不是“跟我沒關系”的態度，但他仍要參加國會聽證會，說明他仍然沒有認清現實。因引起社會公憤的論文不當事件而成為調查對象的曹國，是沒有資格能勝任法務部長官這壹職務的。壹直擔任首爾大學教授和高層公務員的他，對此次事件負責的路子，只有主動辭去候選人職務，協助查明真相。

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