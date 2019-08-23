《專欄》茨城縣公務員包含遺憾之意的電子郵件. August. 23, 2019 09:40. by 卞鐘國記者 bjk@donga.com. 易斯達航空公司作為唯壹壹家在日本茨城縣機場運營定期航班的國際航空公司，最近因韓日關系惡化而決定中斷航班後，記者接到了茨城縣公務員的壹封電子郵件。去年底為了采訪而訪問日本時遇到的這名觀光振興業務負責人寫道：“航線中斷，太悲傷了。”他接著表示：“但是世界還沒有結束，會再次（為了重新恢復航線）而努力的。” 電子郵件雖然只有寥寥數行，但每句話都帶著省略號（……）。從中可以看出，他感到非常遺憾。因為我知道，發送電子郵件的他為開設和維持韓國至茨城的航線做出了何等努力。 茨城距離東京只有1個半小時的大巴車程。由於離東京較近，2010年韓亞航空是首家開通航線的韓國公司，但第二年因東日本大地震而中斷。此後，雖然出現了幾部不定期航班，但壹直沒有定期航班。對此，茨城縣的公務員們數次訪問韓國，走訪航空公司和旅行社等，進行了積極的“求愛”。茨城縣還聘用了多名韓國人，並參加了在韓國舉行的旅遊博覽會和相關研討會等。在這些努力的推動下，易斯達航空公司從去年7月開始在茨城開設定期航班。 今年春天，記者在韓國再次見到茨城縣公務員們，他們自豪地說，可以讀街上的招牌，也可以說簡單的韓國語了。航線開通後，為了熟悉韓國，他們抽空學習了韓國語。茨城縣上月還在茨城機場舉辦了身穿韓服體驗泡菜、旋風土豆等韓國街頭小吃的活動。不僅吸引韓國遊客，還鼓勵日本人到韓國旅遊。這些努力促成了日本遊客的增加。去年8月以後，9000多名日本人通過茨城機場來到韓國。 在這種努力匯集在壹起、韓日交流不斷增多的情況下，中斷茨城航線無疑是令人痛心的消息。茨城縣雇傭的韓國職員說，“聽到航線中斷的消息，眼淚嘩嘩地流了下來”，不久前還在社交媒體上發文表示，“韓日關系不好，希望他們能慎重地花點時間尋找第二對策，重新在茨城縣開通韓國航班。”但是，易斯達航空公司方面表示，“令人心痛的事情正在航空業中發生”，似乎意識到了最近的氛圍，對於今後的日程等只能惜字如金。 最近，旨在發展航空和旅遊產業的努力因韓日關系惡化而化為泡影，這壹現實令人痛心。國內航空業界相關人士的話回蕩在耳邊：“為什麽每天都努力生活的普通國民，要因為韓日關系惡化而遭受損失呢？”

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