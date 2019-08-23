柳賢振將在24日對陣紐約洋基隊的比賽中挑戰個人賽季第13勝. August. 23, 2019 09:40. by 李憲宰 uni@donga.com. 進入美國職業棒球大聯盟(MLB)後，正在度過最佳賽季的洛杉磯道奇隊左手投手柳賢振(32歲)在本賽季結束後將穿上哪支球隊的隊服？ 很有可能成為國家聯盟賽揚獎(Cy Young Award)候選人的柳賢振在賽季結束後的去留問題，在美國職棒大聯盟也是人們關註的焦點。22日，美國職棒大聯盟官方網站mlb.com集中關註了他的未來，“成為自由簽約選手(FA)的柳賢振可能會動搖投手FA市場。” 2013年轉會到美國職棒大聯盟的柳賢振在上賽季後獲得了FA資格，但是接受了球隊的資質報價(年薪1790萬美元•約216億韓元)，留在了道奇隊。本賽季他取得了12勝3負、平均責任失分1.64的驚人成績。FA對柳賢振的評價大體上是友好的。毫無疑問，柳賢振屬於高水平的先發投手資源。國家聯盟隊的一位高層相關人士表示：“雖然不會抓住很多的三振，也無法經常投出100英裏(約161公裏)的快速球，但是柳賢振在必要時能投出任何球。他是懂得支配棒球的選手。他是最近棒球界罕見的選手。” 但也有被低估的因素。mlb.com報道說：“在FA市場上，蓋瑞特•科爾(休斯頓)和麥迪遜•範加納(舊金山)受到更大的關註。人們更多的談論的是比柳賢振成績差很多的達拉斯•凱爾(亞特蘭大)、羅比•萊伊(亞利桑那)、傑克•惠勒(紐約大都會)。”理由是他年紀不小了，以及之前的受傷經歷。明年柳賢振將年滿33歲。另外官網還指出，進入美國職棒大聯盟後因兩次手術等先後9次被列入球隊傷病名單(IL)。mlb.com借用一位美國聯盟高層的話，建議“賽季中快速簽約”。該相關人士表示：“柳賢振明顯被低估。或許在FA市場正式開啟之前盡快簽約會更有利。” 另外，柳賢振將在24日與紐約洋基隊的比賽中挑戰個人賽季第13勝。作為美國職棒大聯盟的“大腕”，洋基隊被認為是賽季後可能會引進FA柳賢振的潛在球隊之一。 目前道奇隊取得了國家聯盟最高勝率，洋基取得了美國聯盟最高勝率，因此兩隊有可能在世界大賽(WS)中相遇。

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