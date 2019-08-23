“我是被選擇的人”，特朗普稱自己是救世主. August. 23, 2019 09:39. by 常駐華盛頓記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普（照片）21日（當地時間）展示了與蘋果首席執行官蒂姆·庫克的交情，表示“將幫助解決與三星的關稅（競爭）問題”。這是繼18日之後，特朗普再次專門提到了三星電子。 特朗普當天在華盛頓白宮對媒體說：“庫克每次有問題都會打電話。問題是‘強大的競爭者（good competitor）’三星不繳納關稅，而庫克卻要繳納。”他強調：“我將在短期內幫助他。因為那家企業（蘋果）是優秀的美國公司”，“三星因為是在韓國，沒有受到打擊，而他（蘋果）卻受到打擊，這不公正。” 特朗普總統18日再次暗示，正在尋求對與三星競爭的蘋果的支援方案。由此，美國政府為確保蘋果的價格競爭力，很有可能在近期采取支援措施。目前，蘋果大部分產品在中國生產。特別是Airpods耳機和Air Watch手表等蘋果產品等從下個月1日開始將適用10%的關稅。Iphone將在12月15日後成為關稅征收對象。三星向美國出口的大部分智能手機都在越南和印度等地生產，因此不屬於關稅適用對象。 在回答“為什麽比其他企業家更親近庫克”的問題時，特朗普回答說：“其他企業家到外面雇用非常昂貴的咨詢公司，但庫克直接給我打電話。因為他給我打電話，所以他是個優秀的企業家”，“花費數百萬美元雇用的咨詢公司們比妳們（記者）還要弱。” 事實上，特朗普因與亞馬遜、谷歌、臉書等主要信息技術企業的關系不好而出名。矽谷所在的加利福尼亞州是民主黨的票倉，具有濃厚的進步傾向。另外，亞馬遜創始人傑夫·貝索斯是批評特朗普總統的主流媒體《華盛頓郵報》的老板。庫克過去也對特朗普政府的環境和移民政策持批評態度。但有分析認為，隨著美中貿易戰的正式打響，中國產蘋果商品的關稅負擔加重，庫克正與特朗普保持密切關系。

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