傳奇搖滾樂隊“齊柏林飛船”成員瓊斯以二人組形式訪韓. August. 23, 2019 09:40. by 林熙允記者 imi@donga.com. 英國傳奇搖滾樂隊“齊柏林飛船(Led Zeppelin)”的貝斯手約翰•保羅•瓊斯(John Paul Jones)首次訪韓。 瓊斯將於下月2日晚上在首爾城東區聖水洞作為新二人組“Sons of Chipotle”的成員舉行演出。Sons of Chipotle是瓊斯與芬蘭古典大提琴演奏家安西•卡爾圖寧組成的二人組。瓊斯穿梭於鋼琴和電子樂器之間，並在自己的個人網站上說“超越常識，跨越音樂地圖”。 此次來韓，在各方面都很罕見。演出場地“Placevib”是最近坐落於時髦的聖水洞的綜合文化空間，也是銷售咖啡和意大利面的地方。座位約120個，如果要觀看演出，必須直接寫信發送到二人組的電子郵件賬號(SonsofChipotle@outlook.com)申請。業界的反應是，高齡的瓊斯選擇了聖水洞的“Hip Place”，而不是松坡區的體育場或是馬浦區的現場俱樂部，這讓人很意外。 華納音樂韓國公司相關人士表示：“22日瓊斯方面只向唱片公司傳達了韓國演出門票已經售罄的信息。對於演唱會特邀嘉賓，今後可能會作個別回復。”考慮到他們在首爾演出結束後的下月3、5日將在日本東京舉行收費演出，此次韓國免費演出是破例性的。 瓊斯從1968年開始擔任齊柏林飛船的原始成員，負責貝斯吉他和鍵盤演奏。1980年，隨著鼓手約翰•伯納姆的夭折，樂隊解散，他開始展開個人活動。2009年憑借與20歲以上的年輕成員組成的樂隊“Them Crooked Vultures”登上了Billboard專輯排行榜第12位。今年他與瑟斯頓•摩爾(Sonic Youth樂隊)合作，以包括卡圖寧在內的三人組形式參加加拿大多倫多爵士音樂節，繼續進行音樂方面的實驗。

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