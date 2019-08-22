今年首爾市建築獎最優秀獎得主—西村無目的大廈. August. 22, 2019 09:17. by 田承勳 raphy@donga.com. “無目的。”這是在首爾景福宮附近小區西村舊韓屋建築之間一棟4層裸露混凝土建築上寫得很小的名稱。意思是說，走在路上，人們會自然而然地聚集到建築物裏，進入內部的人也會在迷宮般的空間裏像流水一樣徘徊著。 1樓是手工藝品銷售場和設計產品店，2樓是攝影工作室，3樓是畫廊，4樓是“大蟲遊樂園(DaechungPark)”酒吧，在這裏通過涼爽的落地窗可以看到西村和仁王山。大蟲是指朝鮮時代的老虎。這個名字與仁王山非常搭。 今年獲得首爾市建築獎最優秀獎的該建築雖然是商業大廈，但憑借“公共性”獲得了很高的評價。 利用這棟建築下面打通的岔路，可以輕松穿梭於建築前弼雲大路和後巷的中國之家影樓和大悟書店等熱點區域。這算是減輕之前居民和訪客必須繞過一個街區所帶來的辛苦的“捷徑(shortcut)”。 事實上，去年該大廈竣工後，首次使用這條岔路的正是消防官兵。當永和樓在內部維修途中發生火災時，119隊員們在寬闊的弼雲大道上停放消防車，通過通過該建築物的道路將火撲滅。 由2棟樓組成的無目的建築的內部也像迷宮一樣。比如，用樓梯和露臺連接，再用墻隔開，再用旁邊的小門連接。另外，從頂層庭院到4樓、3樓鑿通的中央庭院是建築物內部可以直接迎接從天而降的雨和雪的獨特野外空間。上個月在無目的畫廊(3樓)舉行的媒體作家宋浩俊的“On/off Everything”展示會開幕式上，還舉行了各種電子產品、燈光表演和音樂相結合的“低腰HIP”感性派對。設計該建築的模具工程所長鄭永燮(音)表示：“雖然看起來斷斷續續，像是要抵達目的地，但我想演繹出另一條出口路，一邊徘徊一邊享受的空間。” 據說，這裏原來有用作家用液化石油氣(LPG)儲藏所的混凝土建築。無目的大廈也和原來的風景相似，以裸露的混凝土收尾。然而，新建建築的混凝土墻面並不光滑，有密密麻麻的窟窿，有的如泥塑一樣凹凸不平，十分粗糙。這是故意在厚實的混凝土外壁上使用高壓灑水裝置進行射水，造成傷口的“削鑿(Chipping)”工藝。根據水壓大小，墻面上出現大小不一花紋的傷痕，嚴重的地方甚至能看到鋼筋。至此，這裏雖是精煉的新建築，但已然成為一道保留原來的面貌，與古老的西村自然相配的風景。

한국어