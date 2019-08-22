要認真聽取“國家債務增長過快”的國會警告. August. 22, 2019 09:17. . 政府在預告明年預算將比今年增加9%達到510萬億韓元以上的情況下，國會預算結算特別委員會建議調整財政支出的速度。據國會預算決算特別委員會的《2018年會計年度決算報告書》顯示，2011年至2018年政府負債（包括中央、地方政府和非營利性公共機構）年均增長率為11.1%，達到同期名義增長率（5.8%）的1.9倍。這是經合組織35個成員國中第六高的增長率。 與國內生產總值（GDP）相比，意味著政府負債的國家債務比率也急劇增加。當然，韓國國家債務比率為40.7%，僅以經合組織成員國和絕對數字進行比較，與日本（237.1%）、美國（105.8%）、法國（98.6%）等國家相比，處於良好的水平。政府將此作為財政余力的根據，每年都維持財政擴大基調。但該報告同時指出：“我們不應在不考慮個別國家經濟特性的國家之間進行比較，而應判斷我國經濟是否達到能夠承受債務增加規模的水平。” 根據《2018-2012年國家財政運行計劃》，去年管理財政收支逆差為28.5萬億韓元，並逐年增加，預計到2022年將達到63萬億韓元。也就是說，花的錢比收入多，這是因為現政府執政以後新設了兒童津貼，基礎養老金也提高了，義務支出也增加了。特別是，韓國是經合組織國家中老齡化速度最快的國家，而嚴重的低生育率已開始使可生產人口（15歲-64歲）減少。即使什麽都不做，福利預算也會劇增。 擁有政府預算和結算最終審查權的國會預算結算特別委員會向政府公開警告“現在比任何時候都需要財政健全性管理”，這絕不是輕描淡寫的事情。該委員會認為，對外經濟的不確定性正在增大，而作為國家經濟最後壹塊安全閥的財政健全性卻在受到損害。政府應該銘記，就算短期內進行財政投入，也應該有效執行，認真記取“制定並管理控制國家債務增長速度和幅度的目標”的警告。

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