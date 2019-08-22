LPGA最強“韓國軍團”今年會贏得幾場勝利？. August. 22, 2019 09:16. by 安勇植=高爾夫專門記者 ysahn@donga.com. 唯獨在單數年表現十分強勁的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽最強“韓國軍團”今年究竟會贏得多少場勝利呢？ 世界公認的最強的韓國女子職業選手們在2015、2017年LPGA巡回賽上創下了賽季最多勝場數(15勝)。許美貞在2019賽季的第23場大賽蘇格蘭公開賽上獲得冠軍，至此，韓國選手本賽季已合力拿下了11個冠軍。 包括22日在加拿大安大略省奧羅拉的麥格納高爾夫俱樂部(71桿)開幕的LPGA巡回賽CP女子公開賽(總獎金225萬美元•約27億韓元)在內，本賽季剩下的比賽共有9場。考慮到韓國軍團本賽季的勝率接近50%，因此，讓人懷有超過15勝刷新賽季最多勝場數的期待。 特別是2017年CP女子公開賽冠軍朴城炫是9月的印第安納女子(IWIT)冠軍賽、10月的得克薩斯精英賽的衛冕冠軍。 在此次CP女子公開賽上，朴城炫將與長打者阿瑞雅•珠塔努甘(泰國)、萊克西•湯普森(美國)同組進行首輪比賽。 在本賽季LPGA巡回賽獎金王、年度最佳球員、賽季平均桿數等主要領域處於領先地位的世界排名第一的高真榮則與曾三次奪得CP女子公開賽冠軍的高寶璟(新西蘭)同組。 另外，今年12歲零9個月的業余選手米歇爾•劉(加拿大)也將參加此次比賽，成為了話題。華裔選手劉出生於2006年，刷新了該項賽事47年歷史上最年輕的參賽紀錄。之前的紀錄是去年冠軍布魯克•亨德森(加拿大)在2012年以14歲的年齡參賽。 只是劉並不是LPGA巡回賽歷史上最年輕的參賽選手。1967年參加美國女子公開賽的比弗利•克拉斯(美國)是最年輕的紀錄(10歲零7個月)保持者。 在上月的加拿大業余錦標賽上，劉在加拿大選手中排名最高，處於並列第12位，從而獲得了本次比賽的參賽資格。如果劉成功通過前兩輪，那麽她將超越2012年在該大賽上由高寶璟創下的最年輕晉級記錄(15歲零3個月)。

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