從電視下面走出來的機頂盒，兼具人工智能秘書和室內裝飾品作用. August. 22, 2019 09:16. by 郭道英 now@donga.com. “阿麗亞，把‘城市漁夫’節目給我打開。” 壹直隱藏在電視機下面的機頂盒，正在成為人工智能秘書、立體音響、室內裝飾品。這是因為隨著語音識別功能的大幅提高，使用性也有所提高，設計也有所改善的“生活平臺”產品陸續登場。 ○機頂盒？語音秘書！ SK寬帶21日在首爾中區三和大廈召開記者見面會，宣布推出新機頂盒“人工智能2機頂盒”。這是繼去年1月首次推出人工智能機頂盒產品後，時隔壹年半再次升級。 SK寬帶最投入力量的部分是語音識別。因為在上市之初，對機頂盒的搭話被尷尬地接受，但隨著用戶逐漸熟悉，對機頂盒的識別水平提出了更高的要求。實際上SK寬帶統計的“B TV”月度語音量與去年相比今年增加了約2.25倍。具體內容中，調整頻道等與操控電視相關的內容最多，占47%，而音樂、天氣、感性對話等生活服務相關的內容也占到了半壁江山。 對此，SK寬帶表示，將新推出的“人工智能2機頂盒”的語音識別麥克風從2個增加到4個，並運用了SK電信自主研發的波束成形技術，大幅提高了識別率。波束成形技術是尋找用戶的發聲位置，僅對來自發聲位置的聲音使用語音識別，並區分其他聲音予以清除的技術。 以前，如果離開有電視機的客廳，聲音識別率就會下降，但現在廚房完全可以對機頂盒下達指示。參加當天座談會的SK電信人工智能部門負責人樸明順（音譯）表示：“壹般客廳的電視和沙發距離為2米，但移動到廚房就達到3米至4米”，“通過4個麥克風，就可以在距離4米的情況下把聲音識別率提高至90%。” ○加強設計、靈活的生活平臺 在設計方面，“人工智能2機頂盒”也是感性的裝飾單品，可以與現有家具相搭配。擺脫了現有機頂盒的四角形或圓筒形的單純形狀和暗淡的顏色，在織物材質上采用了明亮的顏色。 SK寬帶當天表示：“隨著機頂盒新產品的推出，B TV的利用率也得到了進壹步加強。”這是因為，增加了定期配送生活、文化、趣味生活相關商品的“B TV Pick”服務。用戶在收看B TV時，可以通過遙控器申請定期配送襯衫、襪子、鮮花、葡萄酒等15種商品。 電視機頂盒是家庭中以客廳為中心的代表性生活機器，因此人工智能連接的嘗試最為活躍。KT和LG U+也正在開發提供日常生活及購物信息的生活平臺。 KT於2017年1月在業界首次推出了采用語音識別人工智能的“巨大精靈（GiGA Genie）”音箱，可以用作電視機頂盒，並提出了“人工智能電視”的口號。在提供各種生活信息的基礎上，最近又增加了可以查詢全國公寓買賣及轉讓信息的房地產服務。 LG U+去年9月與谷歌合作，在“U+電視”機頂盒上搭載了谷歌人工智能秘書“谷歌助手”。因此，U+電視的使用者可以使用專用遙控器，通過語音命令，利用谷歌的主要服務“優兔”“谷歌照片”“谷歌搜索”“谷歌翻譯”等。

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