首爾市明年將首次參加CES，朴市長親自宣傳“智慧城市”藍圖. August. 22, 2019 09:16. by 韓友信 hanwshin@donga.com. 明年，首爾市將首次參加世界最大的家電展示會，信息通信技術(ICT)和人工智能(AI)競賽場—國際消費類電子產品展覽會(International Consumer Electronics Show，簡稱CES)。明年1月在美國拉斯維加斯舉行的CES上，首爾市將設置展臺，朴元淳市長將親自宣傳“智能城市首爾”的藍圖。與朴市長一起，屆時24家中小•風險投資企業將在CES宣傳技術，與海外投資者見面等，尋找新的事業機會。 首爾市21日表示，已確定參加2020年CES，並決定在CES尤裏卡公園(Eureka Park)展區設置面積為198平方米的“首爾館”。尤裏卡區主要是創業板或新參與CES的企業聚集的地方。今年KOTRA為了支援國內中小企業而設置的韓國館也在尤裏卡公園展區。首爾市已經通過首爾產業振興院(SBA)和首爾數碼財團等確定了參加CES的中小•風險投資企業候選者。企業的最終參加與否將在10月之前決定。 首爾市計劃在CES上展示目前設置在朴市長辦公室的“數字市場室”。數字市場室通過大屏幕將交通、災難等主要現狀與市內閉路電視(CCTV)等連接起來，進行實時信息通報。一旦發生火災，大屏幕會立即顯示，滅火過程也會立即知道。每塊屏幕將收集290個系統和1600萬個數據。這算是象征以世界最高智能城市為目標的首爾市的設備。首爾市3月份曾表示，將在全市設置5萬個物聯網(IoT)傳感器，收集大數據，並靈活利用在交通、環境等多種政策上。朴市長計劃親自在CES上宣傳“智慧城市(Smart City)”藍圖。 對於首爾市參加CES，朴市長的意誌比任何人都強烈。每當出現有關智慧城市的討論時，朴市長都會表示想參加CES。而且為了擴大公務員的視野，強調了參加的必要性。由此可見，朴市長和首爾市對參加CES的期待不小。 不過，熟悉CES現場氣氛的多位人士提醒，“這是第一次嘗試，從現實角度講，參賽本身應該有意義。”首爾市將設立展位的尤裏卡公園展區位於遠離三星電子、LG電子等大規模展位所在的主展廳“Tech East”的“Tech West”。徒步移動不容易，需要驅車前往。現代汽車等最近幾年間成為CES主角的汽車企業和全球AI企業都將展臺設立在Tech East展廳。參觀者和媒體的關註焦點自然會集中在這裏。經常有傳言說，在KOTRA或地方自治團體的支持下參加CES的中小企業對尤裏卡公園展區安靜的氛圍感到驚慌和不滿。 企業相關人士A某表示：“CES基本上是企業的競技場，因此特定城市或地方自治團體長很難受到關註。”實際上，過去在CES上，雖然有廣域團體長、有力的政治人士等訪問，但很多時候不會受到太大的關註。另一位企業相關人士B某則表示：“首爾市將積極支持同行的24家企業在現場抓住飛躍的機會，這也是在參與CES的過程中取得成果的好方法。”

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