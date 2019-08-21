安倍政權曾與韓國在巡邏機問題上產生矛盾，但對中國的目標訓練卻閃爍其詞. August. 21, 2019 09:41. klimt@donga.com. 就中國戰鬥機針對日本海上自衛隊艦艇的針對性訓練，日本政府甚至都沒有抗議，這一事實後來才被公之於眾。日本媒體19日報道說，中國戰鬥轟炸機在今年5月在東中國海把海上自衛隊護衛艦目標當作空對艦攻擊進行演習，但安倍晉三政府既沒有向中國政府提出抗議，也沒有對本國公布。 日本的無回應和沈默，與去年12月日本巡邏機進行低空威脅飛行時反而指責韓國驅逐艦雷達照射而引起的爭論形成了鮮明的對比。當時，日本防衛相也出面召開記者會，並公開了空中拍攝的視頻。但是，對於中國，日本甚至掌握了“以自衛隊艦艇為目標進行攻擊訓練”的中方無線電通信內容，卻置之不理。 安倍政權從政治層面上處理軍事、安保問題的態度並非一朝一夕之事。中國今年以來，幾乎每天都派海警船前往領土紛爭地區的尖閣列島周圍進行刺激，但日本卻沒有積極進行抗議。上個月，俄羅斯軍用飛機侵犯獨島領空時，韓國采取強硬應對措施，日本卻聲稱獨島是本國領土，向韓國表示抗議，卻對中國軍用飛機擅自進入日本防空識別區一直保持沈默。因此，在中國甚至出現了“日本對進入日本防空識別區沒有做出任何反應，韓國為什麽要那樣做？”的說法。 安倍首相去年訪問中國後，雖然以“日中關系正常化”作為外交功績，不想刺激中國，但針對韓國，卻出於政治目的，采取限制出口的報復措施。雖然這算是一種“安倍式遠交近攻”的策略，是親近遠在千裏之外的中國，打擊近在咫尺的韓國，但日本外交的膚淺卻暴露無遺。 這種雙重無原則的外交不可能持續太久。日益擴大的朝鮮核威脅和中國的軍事崛起對韓日兩國來說是共同的安全挑戰，而忽視一直以來成為日本擋箭牌的韓國，是一招臭棋。韓日外長今天在北京舉行雙邊會談，討論解決兩國間矛盾的方法。象征安保合作的《韓日軍事情報保護協定》的延長與否已經到了成為議題的地步，但不能再出現走向共同滅亡的事情。

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