李德熙成為歷史上首位贏得ATP巡回賽正賽勝利的失聰球員. August. 21, 2019 09:39. by 金培中 wanted@donga.com. 克服聽覺障礙(失聰)的韓國新星李德熙(21歲•首爾市廳)在男子職業網球(ATP)巡回賽單打正賽上取得了職業生涯第一場勝利。李德熙是歷史上第一位在ATP巡回賽單打正賽中獲勝的失聰球員。 世界排名第212位的李德熙20日在美國北卡羅來納州舉行的溫斯頓塞勒姆公開賽單打第1輪比賽中，憑借9記ACE球以2比0(7-6、6-1)戰勝了世界排名第120位的亨利•拉克索寧。李德熙在本次比賽之前曾5次挑戰ATP巡回賽正賽首勝，但均在資格賽中被淘汰，此次他終於獲得了寶貴的結果。與去年訂婚的未婚妻全秀彬同行的此次大賽，有替補選手，因出現缺員，從而獲得了直通正賽的幸運。 李德熙說：“我不敢相信自己的首場勝利。人們一直把我的殘疾當作笑料。他們說我打不了網球。我想向所有人展示我能做到這一點。”他還說：“想對聽說有殘疾的人傳達的信息是‘千萬不要意誌消沈’。如果你努力挑戰的話，什麽都可以做到。” ATP巡回賽還把李德熙獲勝的消息作為官網首頁的頭條進行了刊登。英國BBC也重點報道了李德熙的首場勝利。 進入32強的李德熙將與3號種子胡貝爾特•胡爾卡奇(41位•波蘭)展開第二輪比賽的較量。 雖然患有先天性聽覺障礙，但李德熙從小就以“網球神童”受到人們的關註，在讀完麻浦高中後他加入了首爾市廳。19歲時的2017年，他的世界排名上升到了第130位。年僅16歲零1個月的他，在國際網球聯合會(ITF)未來挑戰賽中奪冠，創造了國內最年輕的冠軍紀錄。隨著他的挑戰被廣泛傳播，左手天才拉法•納達爾(西班牙)和諾瓦克•德約科維奇(塞爾維亞)邀請李德熙為陪練，並給予鼓勵。英國好手安迪•穆雷曾為李德熙的鬥魂給予聲援，“失聰對網球來說是一個很大的障礙。如果聽不懂，就不能用聲音掌握球速，所以很不利。” 李德熙擔心如果使用手語會影響與正常人相處，所以沒有學習手語。取而代之的是他學會了根據對方嘴型進行溝通的唇語。擔心稍不留神少說話，對運動員來說十分重要的肺活量就會減少，因此，我很多時候會故意大聲喧嘩。

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