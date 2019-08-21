SK創新：“自主研發電動汽車廢電池再利用技術”. August. 21, 2019 09:38. by 許桐準 hungry@donga.com. SK創新(SK Innovation)公司開始了電動汽車廢電池再利用自主技術的開發。其宗旨是，在從明年開始初創期推出的電動汽車廢電池不斷出現之前，率先搶占相關市場。 SK創新20日表示，正在開發從電動車廢電池正極材料中回收氫氧化鋰的技術。正極材料是構成鋰離子電池的核心材料，占二次電池材料成本的30%以上。 從正極材料中提取鎳、鈷、鋰等核心原材料的技術已經商用化，但擁有高濃度氫氧化鋰回收技術的公司SK 創新是第一個。 之前SK創新社長金俊在5月的記者見面會上介紹了將電池打造成新的服務平臺的“BaaS(Battery as a Service)”戰略，表示"正在重新收集電池"。 公司方面計劃最快在今年年末完成技術開發，並在明年內實現商用化。 據此，電動車電池成分的80%以上可以實現循環利用，因此有分析認為，電動車電池在全球廢舊電池市場上所占的比重將從3%擴大到90%以上。 目前在廢電池回收利用領域，中國處於領先水平。據悉，中國政府正在制定相關法令，並在各地區選擇特定企業進行廢電池再利用相關研究及技術開發。就國內企業而言，除了SK創新外，LG化學、三星SDI等企業似乎正在與國內外中小•中堅企業合作，進行再利用事業。

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