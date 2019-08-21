特朗普盯上格陵蘭島的原因. August. 21, 2019 09:39. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 美國總統特朗普一再表露出收購丹麥自治領格陵蘭島的野心。有分析認為，這是因為格陵蘭島是經濟上可以牽制中國、軍事上可以牽制俄羅斯的要沖之地。 特朗普19日在推特上上傳了一張在屋頂低矮、色彩斑斕的格陵蘭特有建築中間聳立起一座巨大的現代建築“特朗普大廈”的合成照片（照片），並聲稱“不會在格陵蘭建這種房子”。他認可了美國媒體前一天關於白宮討論購買格陵蘭島方案的報道。 格陵蘭島蘊藏著大量稀土資源。稀土被稱為“第四次產業革命的大米”，是半導體、激光等尖端產品的生產所必需的。全球80%的產量產自中國，中美貿易戰爆發後，中國一直提及停止對美稀土出口，向美國施壓。當天，《衛報》解釋了美國盯上格陵蘭島西南部克瓦內皮埃爾礦山的理由，稱“礦山至少埋藏了1000萬噸以上的礦物”。 而且，格陵蘭島距俄羅斯首都莫斯科只有3600公裏，具有很高的地緣政治價值。美國與丹麥簽訂了軍事防衛條約，從1953年開始在格陵蘭運營圖勒空軍基地。在這裏還啟動了洲際彈道導彈早期警報體制。 特朗普總統強調“格陵蘭島是丹麥需要花很多錢的島嶼”，表現出要讓丹麥坐上收購談判席的想法。他說：“丹麥納稅人每年向格陵蘭島支付700萬美元。美國將像世界上許多國家一樣保護丹麥。”美國總統盯上格陵蘭島並不是第一次。1867年前總統安德魯約翰遜、1946年杜魯門前總統哈裏杜魯門都曾提議購買，但都以失敗告終。丹麥方面反駁說：“格陵蘭不是銷售產品。” 正在推進經濟領土擴張項目“一帶一路”的中國也虎視眈眈地盯著該島。在打通通往歐洲的海上出口之路的“北極絲綢之路”推進過程中，中國有意利用格陵蘭島。《華爾街日報》報道說，中國曾試圖向格陵蘭提供3個機場建設資金，今年年初辭職的時任美國國防部長詹姆斯•馬蒂斯對此深表憂慮。

한국어