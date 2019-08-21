方濟各教皇即位6年後將訪問泰國•日本. August. 21, 2019 09:39. by 孫宅均 sohn@donga.com. 方濟各教皇(83歲•第266代•照片)即位6年後，將首次訪問泰國和日本。路透社19日援引多名梵蒂岡教皇廳相關人士的話報道說：“根據教皇1月親自發表的年度海外訪問日程，決定在11月23日至26日訪問日本途中的11月20日左右對泰國進行正式訪問。” 教皇是全世界天主教的領袖，此次泰國之行是教皇約翰•保羅二世(1920~2005年•第264代)自1984年訪問泰國以來時隔35年的首次訪問。此次訪日也是約翰-保羅二世1981年訪日後時隔38年再次訪問日本。 據外交部統計，泰國有6930萬名國民，其中約95%是佛教信徒，日本是1.2685億國民中大多數信奉供奉祖先和自然的傳統宗教神道或佛教的國家。路透社報道稱，“教皇接連訪問天主教信徒比率不到全體國民0.5%的國家，可能是為了與擁有不同宗教的人們討論振奮世界和平的方法。”有分析認為，教皇在日本停留期間將訪問二戰時期投放美軍原子彈的廣島和長崎也是出於這一目的。 路透社報道稱：“教皇此次訪泰是為了紀念教皇克萊門斯9世(1600~1669年•第238代)開始的‘暹羅(泰國舊稱)傳教’350周年。”據教皇廳透露，以去年為基準，泰國在436個教會安排了662名神父。

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