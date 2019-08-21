文在寅總統訪問碳纖維工廠，表示“應減少對特定國家的依賴”. August. 21, 2019 09:38. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統20日表示：“為了使韓國成為誰都無法動搖的國家和負責任的經濟強國，必須減少核心原材料對特定國家的依賴。”就日本的出口報復措施，他再次強調了經濟領域的克日措施。 文在寅當天出席了在全羅北道全州曉星尖端材料工廠舉行的碳纖維新投資簽約儀式。他表示：“應該通過制造業復興戰略進一步提高主力產業的競爭力，並積極培育系統半導體、生物健康、未來汽車、氫經濟等未來新產業。”他由此表明了不會屈服於日本的報復措施，而是通過產業結構改編等來培養新產業的決心。 當天，曉星通過簽約儀式表示，將進行1萬億韓元規模的碳纖維投資。碳纖維是比鐵輕4倍、但強度高出10倍的尖端材料，是對日依存度高的領域。文在寅總統評價稱：“民間在核心尖端材料碳纖維領域果斷地進行了先發制人的投資，意義非凡”，“我們感受到了將危機視為新飛躍機會的高度覺悟和自信。”這是文在寅總統自日本7日采取出口報復措施以來第二次訪問企業現場。 文在寅總統還表示：“將果斷支援碳纖維等材料產業的核心戰略品種”，“將選定碳纖維等100大核心戰略品種，在今後7年內投入7萬億~8萬億韓元以上的大規模預算，並推動免除對急需自立的核心研究開發的預備可行性調查。”

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