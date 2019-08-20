外長會談、軍事情報協定到期……懸崖邊上的韓日關系已臨近拐點. August. 20, 2019 07:47. . 從今天起，為期3天的第九屆中日韓外長會議將在北京舉行。自2日在泰國曼谷舉行的“東盟+3”會談後，韓國外交部長官康京和和日本外相河野太郎時隔18天再次會面。以此次會談為開端，韓日兩國面前將陸續出現重大的拐點。24日是《韓日軍事情報保護協定》的延長期限，28日是日本把韓國排除在“白色清單”之外措施的實施之日。 自7月初日本實施出口限制後，像“迎面駛來的列車”壹樣的韓日關系，以文在寅總統的光復節祝詞為契機，迎來了轉換的機會。文在寅總統提議說：“即使現在，只要日本走上對話與合作之路，我也會欣然握手。”日本媒體和知識分子之間也發出了敦促對話和的聲音。 韓國政府對是否延長《韓日軍事情報保護協定》保持戰略模糊性，正在等待日本轉變態度。對於《韓日軍事情報保護協定》本身，日本政府已經表明了將維持的立場，美國也通過各種機會表明了希望延長的立場。但是，如果日本采取使韓日關系進壹步惡化的“無理手段”，韓國國內對延長《韓日軍事情報保護協定》的批判論將愈演愈烈。 韓國在日本實行出口限制之後，曾推動擴大獨島防禦演習規模的方案，但是又表現出了如果韓日關系不進壹步惡化就縮減為往年規模、非公開實施的方向轉變。如果日本表現出轉變的態度，可以考慮派遣祝賀使節團參加10月22日舉行的德仁天皇登基儀式。 日本媒體也在呼籲兩國政府作出讓步，以改善兩國關系。《朝日新聞》最近在社論中提議，以文在寅總統的光復節紀念詞為契機，結束報復戰，為改善關系進行對話。雖然球已到了日本壹側，但韓國政府也有必要持續發出對話和妥協的信號。就算為此，在此次韓日外長會談上，也應充分發揮對話勢頭，找出改善兩國關系的頭緒。

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